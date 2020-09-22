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الرئيسية | جهات | 115 حالة شفاء من "كورونا" في جهة بني ملال

115 حالة شفاء من "كورونا" في جهة بني ملال

115 حالة شفاء من "كورونا" في جهة بني ملال
حميد رزقي
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 01:45

أحصت السلطات الصحية بجهة بني ملال خنيفرة 88 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد 19، و115 حالة شفاء وحالتي وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى حدود الساعة السادسة من يوم الإثنين.

واستنادا إلى المعطيات التي تُوفرها المديرية الجهوية، للصحة في صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، فقد سجل إقليم بني ملال 28 إصابة جديدة، وإقليم خريبكة 31، وإقليم خنيفرة 13، وإقليم الفقيه بن صالح 9 حالات وإقليم أزيلال 7 حالات، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 5025 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة 4049 حالة، بعد تسجيل 115 حالة جديدة للشفاء موزعة على إقليم الفقيه بن صالح بـ17 حالة، وإقليم بني ملال بـ49 حالة، وإقليم خريبكة بـ28، و21 حالة بإقليم خنيفرة.

وبخصوص عدد الوفيات بالجهة ذكرت المديرية الجهوية للصحة أنه بلغ إلى حدود الساعة السادسة من اليوم الإثنين 75 حالة، بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين، الأولى بإقليم بني ملال والثانية بإقليم خريبكة.

وأوضحت الحصيلة التراكمية التي توفرها المديرية الجهوية للصحة أن مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة بلغ 900 حالة؛ فيما وصل إجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي إلى 98226 حالة.

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