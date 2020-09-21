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جهة الشّرق تحصي وفاة و74 إصابة بـ"كورونا"

جهة الشّرق تحصي وفاة و74 إصابة بـ"كورونا"
عبد الكريم هرواش من الناظور
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 23:06

سجّلت جهة الشّرق 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2446 حالة.

وهمّت الإصابات الجديدة عمالة وجدة-أنجاد التي سجّلت 29 حالة، يليها إقليم جرادة الذي سجل 19 حالة؛ فيما سجّل إقليما بركان وجرسيف 10 حالات في كل منهما، وإقليم فجيج 3 حالات، ومثيلتها في إقليم تاوريرت.

وارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس "كوفيد-19" بالجهة إلى 1522 حالة، بعد التأكد من شفاء 47 مريضا في كلّ من وجدة وفكيك والناظور وجرسيف.

وفي السياق ذاته سجلت حالة وفاة واحدة في عمالة وجدة-أنجاد بسبب الفيروس التاجي، لتصبح حصيلة الوفيات في الجهة ذاتها 48 حالة.

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