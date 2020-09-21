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كُتّاب وآراء
جهة الشّرق تحصي وفاة و74 إصابة بـ"كورونا"
سجّلت جهة الشّرق 74 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2446 حالة.
وهمّت الإصابات الجديدة عمالة وجدة-أنجاد التي سجّلت 29 حالة، يليها إقليم جرادة الذي سجل 19 حالة؛ فيما سجّل إقليما بركان وجرسيف 10 حالات في كل منهما، وإقليم فجيج 3 حالات، ومثيلتها في إقليم تاوريرت.
وارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس "كوفيد-19" بالجهة إلى 1522 حالة، بعد التأكد من شفاء 47 مريضا في كلّ من وجدة وفكيك والناظور وجرسيف.
وفي السياق ذاته سجلت حالة وفاة واحدة في عمالة وجدة-أنجاد بسبب الفيروس التاجي، لتصبح حصيلة الوفيات في الجهة ذاتها 48 حالة.