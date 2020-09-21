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المضيق تتصدر "إصابات كورونا" في جهة طنجة

المضيق تتصدر "إصابات كورونا" في جهة طنجة
أيوب صدور من تطوان
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 21:15

لأول مرة منذ بداية الجائحة تصدرت عمالة المضيق الفنيدق لائحة أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ سجلت 37 إصابة جديدة.

وأحصت الجهة ذاتها 79 إصابة مؤكدة، منها 28 بإقليم تطوان، و10 حالات بطنجة أصيلة، و3 إصابات بشفشاون، وحالة واحدة بالحسيمة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بعموم الجهة إلى 12013 إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

وبخصوص حالات التعافي، أعلن شفاء 81 مريضا من "كوفيد-19" خلال الفترة المذكورة؛ 18 منهم بطنجة، و29 بتطوان، و20 متماثلا للشفاء بمركز الحسيمة، و13 متعافيا بعمالة المضيق الفنيدق، وواحد بوزان، ليصل مجموع المتعافين إلى 10928.

وأفادت المديرية ذاتها بأن الفيروس أودى بحياة شخصين بمدينة تطوان، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالجهة منذ ظهور الجائحة إلى 297 حالة وفاة، بمعدل إماتة وصل إلى 2.47 في المائة، في وقت بلغت نسبة التعافي 91 في المائة؛ وهو ما يعني أن 759 شخصا قيد العلاج بمختلف مراكز العزل والتكفل بجهة الشمال.

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