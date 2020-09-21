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كُتّاب وآراء
البحرية الإسبانية تعترض مهاجرين بسواحل سبتة
اعترض الحرس المدني الإسباني بثغر سبتة المحتل، الاثنين، خمسة مغاربة مرشحين للهجرة غير النظامية، بعرض البحر، أثناء محاولتهم الإبحار نحو الجزيرة الخضراء، على متن قاربي كاياك.
ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن القاربيْن أبحرا من سواحل المغرب، قبل أن تتمكن عناصر الخدمة البحرية الإسبانية من رصدهما واعتراضهما، مشيرة إلى أنه تم نقل المهاجرين الخمسة إلى القاعدة البحرية بسبتة.
وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أنه، وبعد إخضاع الموقوفين للفحوصات الطبية اللازمة، تم نقلهم إلى مستشفى الصليب الأحمر القديم، لقضاء فترة الحجر الصحي، تفعيلا للبروتوكول المعمول به مع الوافدين، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة "كورونا".
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تعليقات الزوّار (1)
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