24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مجلس البيضاء يواجه اتهامات خرق قانون التعمير (5.00)

  2. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول خطر تلوث مياه نهر "أمّ الربيع" (5.00)

  3. بنيس: الأسرة مكانُ التربية الجنسية .. وإصلاحات التعليم تغفل القيم (5.00)

  4. المغرب يرأس مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎ (5.00)

  5. بوريطة يؤكد وجوب الالتزام بعدم نشر أسلحة نووية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | البحرية الإسبانية تعترض مهاجرين بسواحل سبتة

البحرية الإسبانية تعترض مهاجرين بسواحل سبتة

البحرية الإسبانية تعترض مهاجرين بسواحل سبتة
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 22:19

اعترض الحرس المدني الإسباني بثغر سبتة المحتل، الاثنين، خمسة مغاربة مرشحين للهجرة غير النظامية، بعرض البحر، أثناء محاولتهم الإبحار نحو الجزيرة الخضراء، على متن قاربي كاياك.

ووفق ما أوردته صحيفة "الفارو دي سيوتا" المحلية، فإن القاربيْن أبحرا من سواحل المغرب، قبل أن تتمكن عناصر الخدمة البحرية الإسبانية من رصدهما واعتراضهما، مشيرة إلى أنه تم نقل المهاجرين الخمسة إلى القاعدة البحرية بسبتة.

وأضاف المصدر الإعلامي ذاته أنه، وبعد إخضاع الموقوفين للفحوصات الطبية اللازمة، تم نقلهم إلى مستشفى الصليب الأحمر القديم، لقضاء فترة الحجر الصحي، تفعيلا للبروتوكول المعمول به مع الوافدين، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة "كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سمير الاثنين 21 شتنبر 2020 - 22:39
هذا الشي لي بقا ليهم دبا للاسبان وفي اعز ايام كورونا.
تحمل أعباء الاخرين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.