حملة أمنية تحسيسية تستهدف مدارس مدينة أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

انطلقت، الاثنين، بمدرسة "المجاهدين" في مدينة أكادير، النسخة التاسعة من برنامج الحملة الأمنية التحسيسية بالمؤسسات التعليمية، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وتميز الموعد بتقديم الضابط الممتاز رضوان آستر لحصيلة النسخ السابقة، والتي امتدت من 19 دجنبر 2012 إلى غاية 13 مارس 2020؛ فقد شهدت النسخ السابقة من هذا البرنامج، حسب المسؤول الأمني، استفادة أزيد من 177 ألف تلميذة وتلميذ. كما تميزت تلك الفترة بتنفيذ 1909 زيارات للمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بأسلاكها الثلاثة.

وبحضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأكادير وعدد من المسؤولين التربويين والإداريين والأمنيين وممثل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، واصل المؤطر ذاته تقديم إحصائيات عن الدورات السابقة، إذ أورد أن عدد ساعات العروض المقدمة بلغت 2375 ساعة؛ فيما شاركت أزيد من 2082 جمعية ذات الاهتمام المشترك في تنزيل البرنامج خلال نسخه السابقة.

وتروم هذه الحملة، التي من المنتظر أن تشمل مختلف المؤسسات التعليمية بتراب المدينة على مدار الموسم الدراسي، مقاربة وتناول قضايا عديدة تهم التلاميذ والناشئة في إطار انفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها الخارجي والإنتاج المشترك للأمن، وخاصة المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، بهدف التوعية وتشخيص ظاهرة العنف المدرسي وسبل معالجته، والأخطار المرتبطة بالاستعمال المعيب لشبكة الأنترنيت والجريمة الإلكترونية، ومخاطر استهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية، ودور الشرطة في حماية البيئة، وتحديد أسباب وتداعيات الشغب في الملاعب، فضلا عن تسليط الضوء على جريمة التحرش والاستغلال الجنسي للقاصرين، والمواطنة الرقمية والانحراف الرقمي والتربية الطرقية وغير ذلك.

يشار إلى أن النسخة التاسعة من الحملة الأمنية بالوسط المدرسي، التي انطلقت الاثنين 21 شتنبر الجاري وتستمر إلى غاية 2 يونيو من السنة المقبلة، ستشمل أغلب المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالمديرية الإقليمية بأكادير إداوتنان، ويتم تنزيل برنامجها في احترام تام لجميع التدابير الاحترازية والوقائية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.