سلطات البيضاء تغلق "دار لمان" بالحي المحمدي

هسبريس من الدار البيضاء

ما زال مسلسل إغلاق الأحياء في الدار البيضاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في صفوف المواطنين مستمرا، وشمل هذه المرة منطقة دار لمان المتواجدة بالحي المحمدي.

فقد أقدمت السلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي، مساء أمس الاثنين، على إغلاق "دار لمان"، أكبر حي بالمنطقة، من خلال تسييجه ومنع التجوال به.

وعملت السلطات المحلية على نشر العديد من الحواجز في مختلف الأزقة بالحي المذكور، وذلك بعد رفض العديد من المصابين بفيروس كورونا التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاجات هناك.

وأكدت مصادر هسبريس أن السلطات عمدت إلى الإغلاق ومنع التنقل بعدما رفض بعض المصابين مغادرة منازلهم والتوجه صوب المستشفى لتلقي العلاجات الخاصة بـ"كوفيد-19"، مفضلين تلقي العلاج ببيوتهم.

وفرضت السلطات المحلية بالحي المحمدي على الساكنة عدم التنقل ومغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، مع وجوب التوفر على رخصة التنقل الاستثنائية.

ويأتي هذا الإغلاق بعدما عملت السلطات بالحي المحمدي على إزالة الحواجز التي كانت قد طوقت بها منطقة "مشروع الحسن الثاني" مؤخرا، التي كان قد جرى اكتشاف بؤرة وبائية بها.