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الرئيسية | جهات | سلطات البيضاء تغلق "دار لمان" بالحي المحمدي

سلطات البيضاء تغلق "دار لمان" بالحي المحمدي

سلطات البيضاء تغلق "دار لمان" بالحي المحمدي
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 14:17

ما زال مسلسل إغلاق الأحياء في الدار البيضاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في صفوف المواطنين مستمرا، وشمل هذه المرة منطقة دار لمان المتواجدة بالحي المحمدي.

فقد أقدمت السلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي، مساء أمس الاثنين، على إغلاق "دار لمان"، أكبر حي بالمنطقة، من خلال تسييجه ومنع التجوال به.

وعملت السلطات المحلية على نشر العديد من الحواجز في مختلف الأزقة بالحي المذكور، وذلك بعد رفض العديد من المصابين بفيروس كورونا التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاجات هناك.

وأكدت مصادر هسبريس أن السلطات عمدت إلى الإغلاق ومنع التنقل بعدما رفض بعض المصابين مغادرة منازلهم والتوجه صوب المستشفى لتلقي العلاجات الخاصة بـ"كوفيد-19"، مفضلين تلقي العلاج ببيوتهم.

وفرضت السلطات المحلية بالحي المحمدي على الساكنة عدم التنقل ومغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى، مع وجوب التوفر على رخصة التنقل الاستثنائية.

ويأتي هذا الإغلاق بعدما عملت السلطات بالحي المحمدي على إزالة الحواجز التي كانت قد طوقت بها منطقة "مشروع الحسن الثاني" مؤخرا، التي كان قد جرى اكتشاف بؤرة وبائية بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - غرائب وعجائب الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 14:30
أشخاص يُفرض عليهم العلاج في بيوتهم ولا أحد يزورهم من الأطباء وأشخاص آخرون يُفرض عليهم تلقي العلاج بالمستشفى وعندما يرفضون يطوقون احياءهم.. ماذا يعني هذا! ضرب المواطن بالمواطن.. لكن السلطات لم تسأل هؤلاء. بلا شك انعدمت عندهم التقة في وزارة الصحة
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6
2 - Dar laman الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 14:32
دارلمان اكبر حي هاجر منه الشباب الى اوروبا وخصوصا بلوك G وH,دارلمان كان يتوفر على ملعب لكرة القدم والسلة والطائرة واليد الكل تم تخريبه من طرف شركة للبناء بتواطء مع العامل السابق العفورة.دارلمان كانت تتوفر على روض للاطفال تم تحويله الى مكاتب وعلى قاعة للعروض بدل تحويلها الى دار للشباب بيعت لليديك من طرف Cnss الذي يدعي ملكيته لكل شيء حتى ارض الملعب.دارلمان انزل اليها الفراشة والكرارس من الشارع الذي يمر منه الطرام.تحية لسكانها القدامى والحاليين
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16
3 - mostafa الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 14:36
لم تستوعبوا الدرس الإغلاق ليس الحل.
الحل هو الإحتياطات و التعايش و تشديد العقوبة على المخالفين كبناء خيم تكون مقسمة لزنازن إنفرادية يقضي فيها المخالف 1 او يومين.
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-8
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