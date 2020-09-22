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أشغال تؤثر على الطريق السيار البيضاء مراكش

أشغال تؤثر على الطريق السيار البيضاء مراكش
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 15:15

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن أشغال تهيئة وإعادة تأهيل بدال شرق برشيد، التي تم الشروع في إنجازها في الأشهر القليلة الماضية، ستؤثر مؤقتا على حركة السير بالنسبة لمداخل الطريق السيار في اتجاه الدار البيضاء ومراكش، وكذا مخرج الطريق السيار بالنسبة للقادمين من الدار البيضاء الراغبين في الخروج إلى برشيد أو خريبكة، وذلك ابتداء من 23/09/2020 إلى غاية 30/09/2020.

وأوضحت الشركة، في بلاغ موجه إلى مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء– مراكش، أن هذه الأشغال "لن يكون لها أي تأثير على تدفق حركة السير بالنسبة للزبناء مستعملي الطريق السيار القادمين من مراكش أو سطات الراغبين في الخروج إلى برشيد أو خريبكة"، داعية زبناءها الراغبين في الولوج إلى الطريق السيار عبر هذا البدال في اتجاه الدار البيضاء، "عبور مدينة برشيد والدخول إلى الطريق السيار عبر بدال شمال برشيد".

وبالنسبة للراغبين في الولوج إلى الطريق السيار عبر البدال سالف الذكر في اتجاه مراكش، "فعليهم متابعة السير عبر الطريق الوطنية رقم 9 والدخول إلى الطريق السيار عبر بدال شمال سطات"، بينما على مستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء في اتجاه برشيد، "أن يغادروا الطريق السيار عبر بدال شمال برشيد. وعلى المتوجهين إلى خريبكة متابعة السير عبر الطريق السيار برشيد–بني ملال".

يذكر أنه لتسهيل حركة زبنائها مستعملي الطريق السيار، قامت الشركة بتثبيت كل أجهزة السلامة وعلامات التشوير الضرورية في الأماكن المناسبة، معربة عن اعتذارها عن الإزعاج الذي قد تسببه هذه الأشغال.

ودعا البلاغ زبائن الشركة الراغبين في الحصول على معلومات أكثر إلى الاتصال بالرقم 5050، أو تحميل تطبيق "ADM Trafic" للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بحالة المرور الآنية.

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