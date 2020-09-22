المتعافون يتجاوزون الإصابات الجديدة في سوس‬

رشيد بيجيكن من أكادير

شهدت الحالة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد بجهة سوس ماسة تسجيل تجاوز عدد حالات الشفاء الإصابات الجديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، إذ بلغ عدد حالات التعافي 141 حالة، مقابل 136 إصابة جديدة.

وتتوزع حالات الشفاء، وفقا للمعطيات الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة، بين أكادير إداوتنان بـ 84 حالة وإنزكان آيت ملول بـ33 حالة، واشتوكة آيت باها بـ10 حالات، ومثيلتها في طاطا، مع 4 حالات بإقليم تزنيت؛ ليصل مجموع حالات الشفاء منذ ظهور الوباء بالجهة إلى 1621 حالة.

وبخصوص الإصابات المؤكدة الجديدة فبلغت خلال 24 ساعة الأخيرة 136 حالة، تصدرت خلالها عمالة أكادير إداوتنان اللائحة بـ81 حالة، متبوعة بإنزكان آيت ملول بـ24 حالة، وتارودانت بـ17 حالة، و8 حالات بإقليم طاطا، ثم خمس حالات باشتوكة آيت باها وحالة واحدة بتزنيت.

وفيما بلغ المجموع التراكمي للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد في جهة سوس ماسة 4326 حالة، تم استبعاد 112075 حالة مخبريا منذ أول ظهور للوباء في الجهة، كما وصلت حالات الوفاة 45 حالة.