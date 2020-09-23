24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:25
|16:46
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أقراص "فيتا سي" تختفي من صيدليات بالمغرب
- جورجيا .. ولاية محافظة "تميل" إلى التصويت للديمقراطيين بأمريكا
- البناء العشوائي يورط "أعوان سلطة" بتسلطانت
- حالات كورونا تواصل التراجع بجهة فاس مكناس
- "شبكة" تلتمس إنقاذ السياحة بتافيلالت ومرزوكة
الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة (5.00)
مسارات حافلة تقود أسمهان الوافي إلى منصب كبيرة علماء "الفاو" (5.00)
المغرب يسجل 2397 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة (5.00)
هل يتجه نواب "البيجيدي" إلى رفض الترشح لولاية برلمانية رابعة؟ (5.00)
- البوليساريو تخطط لتكرار سيناريو "إكديم إيزيك" في معبر "الكركرات" - (131)
- سابقة في المملكة .. محكمة تقضي بصرف شيك محرر بـ"تيفيناغ" - (115)
- اغتصابٌ وتهديدات .. القصّة الكاملة لاعتداء "فقيه" على قاصرات - (101)
- الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة - (78)
- المغرب يتوقع صمود تحويلات الجاليات وتدفق الملايير من الهبات - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجائحة تعلّق الدراسة في ثانوية "ابن زهر" بوزان
قررت إدارة ثانوية ابن زهر التأهيلية، التابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوزان، توقيف الدراسة لمدة 14 يوما، ابتداء من الثلاثاء، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأنهت إدارة الثانوية إلى عموم تلميذات وتلاميذ المؤسسة أنه "تقرر على سبيل الاحتراز اعتماد النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد، بدل النمط التربوي القائم على التعليم التناوبي"، طوال الأسبوعين.
وأوضح المصدر ذاته أن القرار جاء "بتوصية من السلطات الترابية والصحية"، حفاظا على سلامة المتعلمات والمتعلمين، مؤكدا حرصه الشديد على "تأمين الحق في توفير تمدرس جيد يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسات والمتمدرسين، في ظروف تراعي بالدرجة الأولى سلامتهم وصحتهم".