الجائحة تعلّق الدراسة في ثانوية "ابن زهر" بوزان

هسبريس من وزان

قررت إدارة ثانوية ابن زهر التأهيلية، التابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوزان، توقيف الدراسة لمدة 14 يوما، ابتداء من الثلاثاء، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأنهت إدارة الثانوية إلى عموم تلميذات وتلاميذ المؤسسة أنه "تقرر على سبيل الاحتراز اعتماد النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد، بدل النمط التربوي القائم على التعليم التناوبي"، طوال الأسبوعين.

وأوضح المصدر ذاته أن القرار جاء "بتوصية من السلطات الترابية والصحية"، حفاظا على سلامة المتعلمات والمتعلمين، مؤكدا حرصه الشديد على "تأمين الحق في توفير تمدرس جيد يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسات والمتمدرسين، في ظروف تراعي بالدرجة الأولى سلامتهم وصحتهم".