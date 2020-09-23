البناء العشوائي يورط "أعوان سلطة" بتسلطانت

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوضحت مصادر هسبريس بولاية جهة مراكش أن المجلس التأديبي اتخذ قرارات تأديبية، بين التوقيف والإنذار، في حق بعض أعوان السلطة بالملحقة الإدارية تسلطانت، بإقليم مراكش.

وبناء على قرار هذا المجلس أوقفت مصالح الولاية "ي.ب"، وهو عون سلطة برتبة شيخ قروي، و"أ.ش" و"م.ع"، وهما عونا سلطة قرويان بالملحقة الإدارية تسلطانت، ضواحي مراكش.

واتخذ هذا القرار إثر توصل قسم الشؤون الداخلية، من قائد هذه الملحقة، بتقارير حول تنامي البناء العشوائي، والتساهل مع البناء دون ترخيص بمناطق نفوذ الموقوفين.