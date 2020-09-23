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كُتّاب وآراء
البناء العشوائي يورط "أعوان سلطة" بتسلطانت
أوضحت مصادر هسبريس بولاية جهة مراكش أن المجلس التأديبي اتخذ قرارات تأديبية، بين التوقيف والإنذار، في حق بعض أعوان السلطة بالملحقة الإدارية تسلطانت، بإقليم مراكش.
وبناء على قرار هذا المجلس أوقفت مصالح الولاية "ي.ب"، وهو عون سلطة برتبة شيخ قروي، و"أ.ش" و"م.ع"، وهما عونا سلطة قرويان بالملحقة الإدارية تسلطانت، ضواحي مراكش.
واتخذ هذا القرار إثر توصل قسم الشؤون الداخلية، من قائد هذه الملحقة، بتقارير حول تنامي البناء العشوائي، والتساهل مع البناء دون ترخيص بمناطق نفوذ الموقوفين.