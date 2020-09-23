24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجواهري يدعو إلى دعم الأداء عبر الهاتف لمحاربة ارتفاع "الكاش" (5.00)

  2. رفع جزئي للحَجر في المدن يُعيد إنعاش الحركة الاقتصادية‬ بالمغرب (5.00)

  3. منجم للنحاس يُحوّل واحة إفران الأطلس الصغير إلى صحراء جرداء (5.00)

  4. تأخر تعديل المسطرة الجنائية يعرقل جهود حماية الطفولة المغربية (5.00)

  5. حجز آلاف المشروبات الكحولية غير المرخصة بفاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | حالات كورونا تواصل التراجع بجهة فاس مكناس

حالات كورونا تواصل التراجع بجهة فاس مكناس

حالات كورونا تواصل التراجع بجهة فاس مكناس
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 02:35

واصلت إصابات كورونا بجهة فاس مكناس الانخفاض، حيث أحصت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 57 حالة إصابة جديدة، مسجلة تراجعا في عدد الإصابات بـ18 حالة عن اليوم السابق، و44 حالة عن يوم السبت الأخير؛ ليرتفع بهذه الحصيلة اليومية الجديدة إجمالي الإصابات بالوباء بعموم الجهة إلى 11161 حالة.

وفي حصيلتها اليومية، التي أعلنتها عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، أفادت المديرية الجهوية للصحة بأن مدينة مكناس سجلت، خلال الساعات المذكورة، أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس، وذلك برصدها 18 حالة، متبوعة بمدينة فاس بـ16 حالة، ثم صفرو بـ9 حالات.

وبينما تم سجيل 7 حالات جديدة بإفران، و5 بتازة، وحالتين بالحاجب، لم تسجل أقاليم تاونات وبولمان ومولاي يعقوب، خلال الفترة ذاتها، أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوردت المديرية الجهوية للصحة أن الفيروس فتك، خلال الفترة المعنية، بحالتين إضافيتين، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19" بعموم الجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 282 حالة وفاة، مشيرة إلى أن حالتي الوفاة المعلنتين تم تسجيلهما بمدينة فاس.

أما في ما يخص الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي فقد قفزت بجهة فاس مكناس إلى 10211 حالة، وذلك عقب تماثل 82 حالة للشفاء التام من الإصابة بالفيروس بعموم الجهة إبان الـ24 ساعة المذكورة.

وأصبح يوجد رهن العلاج من مرض "كوفيد-19" ما مجموعه 668 حالة، تخص مجمل النفوذ الترابي لجهة فاس مكناس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - fés الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 03:00
ايوا نقصو الحالات و فاس حتى لفوقاش غادي تبقا مسدودة و الناس مضرين تيقولو كل 15 يوم كنشوفو الوضعية ديال المدينة دبا فاس مبقاتش تسجل و نساوها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.