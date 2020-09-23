حالات كورونا تواصل التراجع بجهة فاس مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

واصلت إصابات كورونا بجهة فاس مكناس الانخفاض، حيث أحصت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 57 حالة إصابة جديدة، مسجلة تراجعا في عدد الإصابات بـ18 حالة عن اليوم السابق، و44 حالة عن يوم السبت الأخير؛ ليرتفع بهذه الحصيلة اليومية الجديدة إجمالي الإصابات بالوباء بعموم الجهة إلى 11161 حالة.

وفي حصيلتها اليومية، التي أعلنتها عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، أفادت المديرية الجهوية للصحة بأن مدينة مكناس سجلت، خلال الساعات المذكورة، أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس، وذلك برصدها 18 حالة، متبوعة بمدينة فاس بـ16 حالة، ثم صفرو بـ9 حالات.

وبينما تم سجيل 7 حالات جديدة بإفران، و5 بتازة، وحالتين بالحاجب، لم تسجل أقاليم تاونات وبولمان ومولاي يعقوب، خلال الفترة ذاتها، أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوردت المديرية الجهوية للصحة أن الفيروس فتك، خلال الفترة المعنية، بحالتين إضافيتين، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض "كوفيد-19" بعموم الجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 282 حالة وفاة، مشيرة إلى أن حالتي الوفاة المعلنتين تم تسجيلهما بمدينة فاس.

أما في ما يخص الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي فقد قفزت بجهة فاس مكناس إلى 10211 حالة، وذلك عقب تماثل 82 حالة للشفاء التام من الإصابة بالفيروس بعموم الجهة إبان الـ24 ساعة المذكورة.

وأصبح يوجد رهن العلاج من مرض "كوفيد-19" ما مجموعه 668 حالة، تخص مجمل النفوذ الترابي لجهة فاس مكناس.