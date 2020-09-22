سلطات خنيفرة تتخذ إجراءات جديدة لصد "كورونا"

حميد رزقي من بني ملال

بناءً على خلاصات اجتماع مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير جائحة "كورونا" بإقليم خنيفرة، تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الإضافية، مع الإبقاء على أخرى سارية المفعول؛ من أجل الحد من انتشار الفيروس على مستوى النفوذ الترابي للإقليم.

ومن ضمن التدابير التي تمّ الإبقاء عليها منع التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة، باستثناء الحالات المتعلقة بقطاع نقل البضائع والمواد الأساسية والخدمات والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية والمرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي.

واعتبارا للوضعية الوبائية بالإقليم ذاته، وبالنظر إلى الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد خاصة بمدينة خنيفرة، تقرر الاستمرار في التوقف عن استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات شركة الكرامة، ما بين مدينة خنيفرة ومدينة مريرت من جهة وما بين هاتين المدينتين وجميع المراكز التابعة للإقليم من جهة ثانية، وتم تحديد توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بمدينة خنيفرة في الساعة التاسعة ليلا.

وفي الإطار ذاته، تقرر منع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية ابتداء من الساعة التاسعة ليلا بالنسبة لمدينة خنيفرة، والتوقف مؤقتا عن استغلال كل من السوق الأسبوعي أحطاب بمدينة خنيفرة والسوق الأسبوعي بمدينة مريرت، وإغلاق أسواق القرب و"السويقات" على الساعة الخامسة مساء بالمدينتين.

واستنادا إلى معطيات متوفرة لدى هسبريس، قرر مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير الجائحة بإقليم خنيفرة إغلاق المحلات التجارية والأسواق الكبرى بمدينة خنيفرة على الساعة السابعة مساء، مع الإغلاق المؤقت لقاعات الحلاقة والتجميل والحمامات بمدينة خنيفرة.

كما تقرر، بعد تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بكل من حي أساكا وحي الفتح وحي الروضة بمدينة خنيفرة، ربط تنقل الساكنة من وإلى هذه الأحياء المذكورة بترخيص تصدره السلطات المحلية المعنية، باستثناء التنقلات لأغراض مهنية أو صحية أو من أجل التزود بالمواد الأساسية.

وحفاظا على سلامة وصحة المتعلمين وعلى حقهم في التعلم وفي تكافؤ الفرص، تقرر اعتماد التعليم عن بُعد، مؤقتا، على مستوى المؤسسات التعليمية بهذه الأحياء (مدرسة أساكا، ومدرسة الخنساء ومدرسة علال بن عبد الله ومدرسة زيان والثانوية الإعدادية ابن عبدون والثانوية التأهيلية أجدير).

وقد عهد للسلطات الإدارية المحلية والسلطات الأمنية وكافة المؤسسات والإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بتنسيق مع المصالح الجماعية تنفيذ هذه القرارات، ابتداء من يوم الخميس 24 شتنبر الجاري على الساعة الثانية عشرة زوالاً.