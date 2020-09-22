تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة– تافيلالت

محمد ايت حساين من تنغير

سجّلت جهة درعة تافيلالت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 165 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الجهة إلى 6177 حالة، منذ بداية تفشي الوباء، وفق المعطيات التي وفرتها المديرية الجهوية لوزارة الصحة.

وتوزعت الحالات المؤكدة الجديدة، حسب الحصيلة اليومية للمديرية الجهوية، على إقليم الرشيدية بـ75 حالة، وإقليم ميدلت بـ58 حالة، وإقليم تنغير بـ24 حالة، وإقليم ورزازات بـ8 حالات؛ فيما لم تسجل أي حالة جديدة في إقليم زاكورة، خلال الفترة المذكورة.

كما أحصت الجهة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 175 حالة شفاء جديدة؛ منها 103 حالات بإقليم الرشيدية، و49 حالة بإقليم ميدلت، و10 حالات بإقليم تنغير، و7 حالات بإقليم زاكورة، و6 حالات بإقليم ورزازات، ليصل بذلك مجموع حالات الشفاء بعموم الجهة منذ بداية انتشار الفيروس إلى 4703 حالات.

وفيما يتعلق بالوفيات، فقد سجلت الجهة حالتي وفاة جديدتين، بكل من إقليم الرشيدية وإقليم ميدلت، ليصل الإجمالي إلى 140 وفاة؛ فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1334 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 75282 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن جهة درعة تافيلالت احتلت المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد الإصابات المسجلة في الـ24 ساعة الأخيرة؛ فيما احتلت جهة الدار البيضاء سطات الصدارة بـ1002 حالة جديدة، وتليها جهة الرباط سلا القنيطرة بـ478 حالة.