24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجواهري يدعو إلى دعم الأداء عبر الهاتف لمحاربة ارتفاع "الكاش" (5.00)

  2. رفع جزئي للحَجر في المدن يُعيد إنعاش الحركة الاقتصادية‬ بالمغرب (5.00)

  3. منجم للنحاس يُحوّل واحة إفران الأطلس الصغير إلى صحراء جرداء (5.00)

  4. تأخر تعديل المسطرة الجنائية يعرقل جهود حماية الطفولة المغربية (5.00)

  5. حجز آلاف المشروبات الكحولية غير المرخصة بفاس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | توقّف "مشروع طريق" يثير استنكارًا في إمرابطن

توقّف "مشروع طريق" يثير استنكارًا في إمرابطن

توقّف "مشروع طريق" يثير استنكارًا في إمرابطن
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 00:33

استنكر سكان جماعة إمرابطن بإقليم الحسيمة "التوقّف المفاجئ" الذي طال أشغال إنجاز الطريق الرابطة بين جماعتيْ آيت قامرة وإمرابطن، المندرج ضمن مشاريع منارة المتوسط بإقليم الحسيمة.

وتوقّفت أشغال المشروع، الذي كان موضوع احتجاج ومطالب السّكان، منذ شهرين دون مبرّر، ليبقى الحال على ما هو عليه إلى حدّ الآن؛ فيما كانت بداية انطلاقه شهر مارس سنة 2019، على أن يتمّ إنجازه في ظرف ثمانية أشهر.

وقال إبراهيم المعديوي، فاعل جمعوي في الجماعة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "السكان ساهموا بشكل كبير في إنجاز هذا الطريق، عبر استخلاص التعويضات عن الأراضي الفلاحية والأشجار المثمرة".

وأبرز المتحدّث أن "سكان الجماعة كانوا يطمحون إلى أن يساهم هذا الطريق في تسهيل عمليات التنقل عبر الجماعتين"، مشيرًا إلى أن "السكان تفاجؤوا بتوقف المشروع في الوقت الذي كانوا يحتجون فيه على الخروقات التي طالته منذ بدايته".

وطالب المعديوي الجهات المسؤولة "بالتدخل للبتّ في خروقات هذا المشروع، والعمل على إتمامه وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.