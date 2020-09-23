توقّف "مشروع طريق" يثير استنكارًا في إمرابطن

عبد الكريم هرواش من الناظور

استنكر سكان جماعة إمرابطن بإقليم الحسيمة "التوقّف المفاجئ" الذي طال أشغال إنجاز الطريق الرابطة بين جماعتيْ آيت قامرة وإمرابطن، المندرج ضمن مشاريع منارة المتوسط بإقليم الحسيمة.

وتوقّفت أشغال المشروع، الذي كان موضوع احتجاج ومطالب السّكان، منذ شهرين دون مبرّر، ليبقى الحال على ما هو عليه إلى حدّ الآن؛ فيما كانت بداية انطلاقه شهر مارس سنة 2019، على أن يتمّ إنجازه في ظرف ثمانية أشهر.

وقال إبراهيم المعديوي، فاعل جمعوي في الجماعة ذاتها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "السكان ساهموا بشكل كبير في إنجاز هذا الطريق، عبر استخلاص التعويضات عن الأراضي الفلاحية والأشجار المثمرة".

وأبرز المتحدّث أن "سكان الجماعة كانوا يطمحون إلى أن يساهم هذا الطريق في تسهيل عمليات التنقل عبر الجماعتين"، مشيرًا إلى أن "السكان تفاجؤوا بتوقف المشروع في الوقت الذي كانوا يحتجون فيه على الخروقات التي طالته منذ بدايته".

وطالب المعديوي الجهات المسؤولة "بالتدخل للبتّ في خروقات هذا المشروع، والعمل على إتمامه وفق ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات".