24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزير الداخلية يدعو الجماعات إلى تحسين المداخيل وترشيد النفقات (5.00)

  2. تعديل جدولة مسطرة القبول في منصة "توجيهي" (5.00)

  3. بنك المغرب يتوقع انكماشاً للاقتصاد الوطني بنسبة 6.3 في المائة (5.00)

  4. المجلس العلمي بسلا ينظم حملة توعوية بالوباء (5.00)

  5. الإصابات ترتفع في البيضاء والقنيطرة .. و"الفيروس" يحصد الأرواح (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | انعدام الصيانة يهدد حديقة "لارميطاج" التاريخية

انعدام الصيانة يهدد حديقة "لارميطاج" التاريخية

انعدام الصيانة يهدد حديقة "لارميطاج" التاريخية
هسبريس من الدار البيضاء
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 08:50

تحوّلت حديقة "لارميطاج"، التابعة لمقاطعة المعاريف بالدار البيضاء، إلى شبه خراب تنتشر به مستنقعات مائية آسنة، حيث أكد السكان القاطنين بجوار هذه الحديقة التاريخية أن هذا التقهقر راجع أساسا إلى الإهمال الكبير، الذي تعاني طوال السنوات الثلاث الأخيرة من لدن مسؤولي مجلس جماعة الدار البيضاء.

وعادت النفايات والروائح النتنة إلى الانتشار من جديد في جنبات ووسط حديقة "لارميطاج"، التي تعتبر ثاني منتزه تاريخي بالعاصمة الاقتصادية، والتي يزيد عمرها عن 100 سنة، وتعتبر ثاني أكبر منتزه في مدينة الدار البيضاء، بعد منتزه حديقة الجامعة العربية.

وقال مجموعة من السكان القاطنين بمنطقة الفداء المجاورة لحديقة "لارميطاج" إن حالة هذه الحديقة التاريخية، التي تمتد على مساحة 13.5 هكتارات، قد تدهورت بعدما كلف برنامج تهيئتها ما بين سنتي 2008 و2011 ما يقارب 40 مليون درهم.

وحسب شهادات متطابقة لهؤلاء السكان المجاورين للحديقة سالف الذكر، فإنهم قاموا بتوجيه مراسلات عديدة إلى مسؤولي مجلسي جماعة الدار البيضاء ومقاطعة المعاريف، من أجل إنقاذ الحديقة من الإهمال الذي تسبب في تدهور مجموعة من مرافقها وتجهيزاتها.

وأضاف السكان، الذين تحدثت إليهم هسبريس، أن من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء الحالة التي وصل إليها هذا المنتزه هو سحب الحراس الذين كانوا يسهرون على حراستها وصيانتها بشكل يومي.

يشار إلى أن عملية إعادة تأهيل وترميم حديقة "لارميطاج"، التي مول غلافها المالي مجلس جماعة الدار البيضاء بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بعد اتفاق وقعه الطرفان سنة 2007، كان يندرج في إطار برنامج ترميم الحدائق التاريخية.

وقال المسؤولون، حينها، إن الهدف العام من هذا البرنامج يكمن في إعادة تأهيل هذا الموروث البيئي الذي يهم بشكل مباشر أزيد من 50 ألف نسمة من السكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - لارميطاج الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 09:04
لارميطاج و ما ادراك ما لارميطاج --- تنزهنا فيها و لعبنا فيها و كنا نتلاقى مع الأصدقاء-- و مقابلات كرة القدم مع أكبر نجوم كرة القدم أيام صغرهم--- خسارة على هذه الحديقة -- شكرا لارميطاج لن أنساك ابد و لو تنساك الجماعة و العمالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - skayy الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 09:31
للاسف كانو عندنا جرادي كتنفس على الساكنة سواء بمساحتها او بخظرتها والقدامى كانو بعفويتهم كيخرجو للتنزه وكيفوجو والمعاصرون من اهل التخصص كيقولو بلي الطبيعة كتحارب الاكثئاب حبذا لو يرمموهم لنا ويجددو لهم المحيط ويردوهم بدل هدمهم وتهميشهم وكثرة البناء وهدم الطبيعة هي لي وصلات الناس للامراض النفسية فكل مدينة جرادي قدام وبدل مايحييو فيهم الروح من جديد كيدشنو ويضيعو الفلوس فالخوى الخاوي ومن بعد يجي شي حد ويريبهم بدليل مخسرين المنظر وحسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مواطن من البيضاء الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 09:32
هناك مكتب او مصلحة داخل ولاية الدار البيضاء تتعمد تدمير الحدائق. كيف يعقل جل الحدائق المتواجدة بتراب الولاية تستنزف ملايير الدراهم في الإصلاح ثم في غفلة تتحول إلى مطرح ازبال او تجمع للمشردين والسكارى والكلاب الضالة؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - BOUYAOMAR الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 09:40
mais c'est bien les citoyens qui jettent les ordures par tout après ils se plaignent
les gents sont résponsables de tout ça
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - داوي خاوي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 09:41
ماينقصنا دائما وفي كل القطاعات هو الشخص المناسب في المكان المناسب وغياب المحاسبة والضمير المهني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - ملاحظ الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 09:48
تيجيب ليا الله أن من يسيرون الدار البيضاء حاقدون عليها، ما السبب؟ الله اعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - مواطن من عين المكان الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 09:56
أحسن نموذج للمتنزهات هو الذي يتواجد بمقاطعة مولاي رشيد. أرض شاسعة وهي اصلا مصلى العيد كلها من الإسفلة بكراسي اسمنية تتخللها في الجوانب بعض الشجيرات. الجميع بارز فيها ولا يوجد مكان لاختباء الزنات..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.