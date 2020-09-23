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أمن البيضاء يحتفي بالشرطية الصغيرة "بسمة"

أمن البيضاء يحتفي بالشرطية الصغيرة "بسمة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 13:20

استقبل والي أمن الدار البيضاء، يوم الاثنين الماضي، بتكليف من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، الطفلة "بسمة"، التي سبق أن عبرت عن اعتزازها بمهنة الشرطة، وذلك أثناء ظهورها في تسجيل مصور وهي ترتدي بذلة للأطفال تحاكي في خصائصها البصرية الزي الرسمي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

وقد خصصت ولاية أمن الدار البيضاء استقبالا رسميا لفائدة الطفلة "بسمة"، البالغة من العمر 4 سنوات، وأفراد أسرتها، حضره والي الأمن والأطر الأمنية بالمدينة، تلقت خلاله مجموعة من الهدايا الرمزية، عبارة عن زي وظيفي متكامل خاص بجهاز الشرطة بكامل إكسسواراته، بالإضافة إلى لوحة إلكترونية من الجيل الجديد، كما تم تمكينها بالمناسبة من التقاط مجموعة من الصور التذكارية رفقة عدد من الشرطيين والشرطيات في مختلف التخصصات الأمنية.

يذكر أنه سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن قامت، في الآونة الأخيرة، بمبادرات مماثلة في مجموعة من المدن المغربية، كأكادير وفاس والرباط، "وذلك في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني الدائم لترسيخ مفهوم الشرطة المواطنة في العمل الأمني، من خلال تحقيق أمنيات الأطفال الصغار وجعلهم يعيشون لحظات واقعية يرتدون فيها أزياء حقيقية للشرطة ويجسدون فيها مهنة شرطي المستقبل".

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