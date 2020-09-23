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كُتّاب وآراء
"كورونا" يتسلل إلى النيابة العامة بمحكمة تنغير
أعلنت مصادر طبية مسؤولة بمدينة تنغير أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها عرفت تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء.
وحسب المعطيات التي وفرتها المصادر نفسها لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الحالتين المسجلتين بالمحكمة الابتدائية بمدينة تنغير تتعلقان بنائبي وكيل الملك، فيما جاءت نتائج التحاليل التي أجريت لعدد من القضاة سلبية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المصابين ظهرت عليهما أعراض الإصابة بكورونا قبل الكشف عن نتائج التحاليل، وهما الآن يتلقيان العلاج بمنزليهما، مشيرة إلى أن حالتهما الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق.
وسيتم إخضاع جميع القضاة والموظفين والأعوان العاملين بالمحكمة الابتدائية بمدينة تنغير للتحاليل المخبرية من أجل التأكد من مدى سلامتهم من انتقال العدوى إليهم.