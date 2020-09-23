24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العلاقة بين الدولة وحزب "العدالة والتنمية" .. قصة "العشق الممنوع" (5.00)

  2. الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة (5.00)

  3. لوبيات الأدوية (5.00)

  4. وزير الداخلية يدعو الجماعات إلى تحسين المداخيل وترشيد النفقات (5.00)

  5. سلطات البيضاء تشدد مراقبة مقاهي أحياء شعبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "كورونا" يتسلل إلى النيابة العامة بمحكمة تنغير

"كورونا" يتسلل إلى النيابة العامة بمحكمة تنغير

"كورونا" يتسلل إلى النيابة العامة بمحكمة تنغير
هسبريس من تنغير
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 12:05

أعلنت مصادر طبية مسؤولة بمدينة تنغير أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها عرفت تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء.

وحسب المعطيات التي وفرتها المصادر نفسها لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الحالتين المسجلتين بالمحكمة الابتدائية بمدينة تنغير تتعلقان بنائبي وكيل الملك، فيما جاءت نتائج التحاليل التي أجريت لعدد من القضاة سلبية.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المصابين ظهرت عليهما أعراض الإصابة بكورونا قبل الكشف عن نتائج التحاليل، وهما الآن يتلقيان العلاج بمنزليهما، مشيرة إلى أن حالتهما الصحية مستقرة ولا تدعو إلى القلق.

وسيتم إخضاع جميع القضاة والموظفين والأعوان العاملين بالمحكمة الابتدائية بمدينة تنغير للتحاليل المخبرية من أجل التأكد من مدى سلامتهم من انتقال العدوى إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.