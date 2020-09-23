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كُتّاب وآراء
طريق مداري يغير معالم عاصمة جهة سوس ماسة
أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بأكادير أن الطريق المداري الشمال الشرقي لأكادير الكبير، المنتظر إنجازه على طول 29 كيلومترا، سيغير معالم عاصمة سوس ماسة؛ إذ يروم بالأساس "تحسين مؤشرات السلامة الطرقية مع تقليص مدة السفر، وتسهيل نقل البضائع داخل أكادير الكبير مع الربط بالمرافق العمومية والاقتصادية الهامة كمطار المسيرة الدولي، قطبي الصناعة والخدمات أليوبول وأكروبول، المنطقة الحرة للتصدير المرتقبة لأكادير، الملعب الكبير، المناطق اللوجستيكية المرتقبة، المركب المينائي لأكادير والمركب الجامعي للمدينة".
ووفقا لبلاغ صادر عن المديرية الإقليمية للتجهيز بأكادير، فإن المشروع يتضمن بناء إحدى عشرة منشأة فنية من قبيل الممرات الأرضية والممرات العلوية والقناطر، التي "تعتبر الأولى من نوعها في جهة سوس ماسة"، ويندرج ضمن اتفاقية الشراكة الخاصة بين وزارة الداخلية (17.9%)، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (32.1%)، وزارة التجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (9.3%)، جهة سوس ماسة (23.8%) وجماعة أكادير (16.9%)، بتكلفة مالية تقدر بـ 770 مليون درهم بالنسبة للشطر الأول.
وأورد المصدر ذاته أن الدراسات المتعلقة بالشطر الأول لهذا المشروع، الذي يدخل في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير الذي أطلقه الملك محمد السادس، قد تم إنجازها، كما أن عمليات تصفية العقار متقدمة بنسبة 70 بالمائة، بالإضافة إلى أن فتح الأظرفة مرتقب في 15 أكتوبر 2020، لتنتهي الأشغال في مارس 2023.
وأضاف البلاغ أنه في إطار البرنامج نفسه، "ستتعزز البنية التحتية لمدينة أكادير عن طريق تحسين مستوى خدمات الطريق الحضري السريع مع تهيئة 11 ممرا أرضيا؛ إذ الدراسات المتعلقة بهذا المشروع في طور الإنجاز، لتنطلق الأشغال به خلال سنة 2021".