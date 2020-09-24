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"الكهرماء" يوضح بخصوص جودة المياه باليوسفية‎

"الكهرماء" يوضح بخصوص جودة المياه باليوسفية‎
هسبريس من الرباط
الخميس 24 شتنبر 2020 - 03:27

أكد المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن جودة المياه المنتجة والموزعة بمدينة اليوسفية "تستجيب لمعايير الجودة المعمول بها وطنيا، وبالتالي فإنها مياه صالحة للشرب، وذلك استنادا إلى نتائج التحاليل التي يتم إنجازها بواسطة المختبرين الإقليمي والجهوي للمكتب، تحت إشراف المختبر المركزي الحاصل على شهادة الاعتماد الدولية؛ وكذلك نتائج التحاليل المنجزة من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، وخصوصا التحاليل التي أنجزها المعهد الوطني للصحة بالرباط".

جاء ذلك إثر ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي، وبعض ساكنة مدينة اليوسفية، بخصوص جودة المياه الموزعة بهذه المدينة من طرف المكتب.

كما أفاد المكتب بأنه، نظرا لتراجع منسوب المياه الجوفية بنبيضة البحيرة التي يتم تزويد مدينة اليوسفية بالماء الشروب انطلاقا منها، "فقد تم اللجوء إلى المياه السطحية لتسديد الخصاص المسجل، وذلك بإنجاز مشروع مهيكل لتأمين تزويد المدينة والمراكز المجاورة بالماء الصالح للشرب، إذ بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الذي بدأ تشغيله أواخر سنة 2019، ما يفوق 70 مليون درهم".

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