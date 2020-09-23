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"التّعليم الحضوري" يعود إلى إعداديتين في النّاظور

"التّعليم الحضوري" يعود إلى إعداديتين في النّاظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 17:24

قرّرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنيّة بالنّاظور العودة إلى نمط التّعليم الحضوري بالثانوية الإعدادية تاويمة والثّانوية الإعدادية محمد الزرقطوني ابتداءً من يوم الخميس، بعد ظهور نتائج تحليلات سلبية لأساتذة المؤسّستين من مخالطي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

ويأتي القرار المعلن في بلاغ للمديرية في "إطار مواكبة الدخول المدرسي 2021/2020 بمختلف المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية بالنّاظور، وتنفيذا لمقتضيات المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بتنظيم الموسم الدراسي في ظل جائحة كورونا، ومسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" بالوسط المدرسي".

وكان قرار الإغلاق واعتماد نمط التعليم عن بعد شمل الإعداديتين المذكورتين، وقسما بالمدرسة الابتدائية أولاد بوطيب 1، الأسبوع المنصرم، قبل أن تقرر المديرية إعادة فتح قسم الابتدائية قبل أيام، وإعلان فتح الإعداديتين يوم الخميس، بعد ظهور النتائج السلبية لجميع المخالطين.

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