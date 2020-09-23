24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|13:25
|16:47
|19:27
|20:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أقراص "فيتا سي" تختفي من صيدليات بالمغرب
- البناء العشوائي يورط "أعوان سلطة" بتسلطانت
- الجواهري يدعو إلى دعم الأداء عبر الهاتف لمحاربة ارتفاع "الكاش"
- كورونا يطيل أمد ملف "حامي الدين وآيت الجيد"
- حالات كورونا تواصل التراجع بجهة فاس مكناس
الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة (5.00)
وزير الداخلية يدعو الجماعات إلى تحسين المداخيل وترشيد النفقات (5.00)
هل يتجه نواب "البيجيدي" إلى رفض الترشح لولاية برلمانية رابعة؟ (5.00)
- ترؤس مستشارة مغربية حفل "زفاف" امرأتين يثيرُ ضجة في إسبانيا - (131)
- اختطاف واغتصاب وقتل - (120)
- البوليساريو تخطط لتكرار سيناريو "إكديم إيزيك" في معبر "الكركرات" - (110)
- سابقة في المملكة .. محكمة تقضي بصرف شيك محرر بـ"تيفيناغ" - (101)
- منيب: لقاح فيروس "كورونا" يستهدف التحكم ومراقبة سكان العالم - (99)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"التّعليم الحضوري" يعود إلى إعداديتين في النّاظور
قرّرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنيّة بالنّاظور العودة إلى نمط التّعليم الحضوري بالثانوية الإعدادية تاويمة والثّانوية الإعدادية محمد الزرقطوني ابتداءً من يوم الخميس، بعد ظهور نتائج تحليلات سلبية لأساتذة المؤسّستين من مخالطي حالات مصابة بفيروس كورونا المستجدّ.
ويأتي القرار المعلن في بلاغ للمديرية في "إطار مواكبة الدخول المدرسي 2021/2020 بمختلف المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية بالنّاظور، وتنفيذا لمقتضيات المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بتنظيم الموسم الدراسي في ظل جائحة كورونا، ومسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" بالوسط المدرسي".
وكان قرار الإغلاق واعتماد نمط التعليم عن بعد شمل الإعداديتين المذكورتين، وقسما بالمدرسة الابتدائية أولاد بوطيب 1، الأسبوع المنصرم، قبل أن تقرر المديرية إعادة فتح قسم الابتدائية قبل أيام، وإعلان فتح الإعداديتين يوم الخميس، بعد ظهور النتائج السلبية لجميع المخالطين.