حملة تحسيسية بكورونا للمجلس العلمي بشيشاوة

إبراهيم مغراوي

أطلق المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حملة واسعة النطاق لتحسيس ساكنة الإقليم وتوعيتها بضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، مصداقا لقوله تعالى: "ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا".

وتجند لإنجاح هذه الحملة التي انطلقت الثلاثاء، وتنتهي يوم الخميس، كل الأئمة والمرشدين والمرشدات، لتوعية رواد بيوت الله تعالى بمخاطر كورونا، وتذكيرهم بالتدابير الواجب اتخاذها.

وتسعى هذه الحملة إلى تذكير المواطنين باحترام التعليمات الصادرة لمواجهة هذه الجائحة، كعدم التراخي واعتماد مسافة الأمان والنظافة المستمرة ووضع الكمامات، وإحضار كل مصل لسجادته الشخصية للصلاة.

وخلال هذه الحملة، التي ستشمل 125 مسجدا، يحث الأئمة والمرشدون المواطنين على الأخذ بأسباب منع تفشي وباء كورونا المستجد، باعتبار ذلك خلقا دينيا وحسا وطنيا؛ فالمصلحة الشرعية تقتضي عدم إلحاق ضرر العدوى بالمسلمين.