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كُتّاب وآراء
حملة تحسيسية بكورونا للمجلس العلمي بشيشاوة
أطلق المجلس العلمي المحلي لإقليم شيشاوة حملة واسعة النطاق لتحسيس ساكنة الإقليم وتوعيتها بضرورة الاستمرار في تطبيق التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، مصداقا لقوله تعالى: "ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا".
وتجند لإنجاح هذه الحملة التي انطلقت الثلاثاء، وتنتهي يوم الخميس، كل الأئمة والمرشدين والمرشدات، لتوعية رواد بيوت الله تعالى بمخاطر كورونا، وتذكيرهم بالتدابير الواجب اتخاذها.
وتسعى هذه الحملة إلى تذكير المواطنين باحترام التعليمات الصادرة لمواجهة هذه الجائحة، كعدم التراخي واعتماد مسافة الأمان والنظافة المستمرة ووضع الكمامات، وإحضار كل مصل لسجادته الشخصية للصلاة.
وخلال هذه الحملة، التي ستشمل 125 مسجدا، يحث الأئمة والمرشدون المواطنين على الأخذ بأسباب منع تفشي وباء كورونا المستجد، باعتبار ذلك خلقا دينيا وحسا وطنيا؛ فالمصلحة الشرعية تقتضي عدم إلحاق ضرر العدوى بالمسلمين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
أعيدوا فتح المساجد الله يهديكم
فمنظمة اليونيسكو المختصة عرف العالم بالمكتشف والمخترع فقط أما ما يسميهم بعض الناس علماء الدين فهم لم يكتشفوا شيئا جديدا ولم يصنعوا او يخترعوا شيئا بل يرددون فقط أحدايث النبي( ص) و الآيات القرآنية كما وردت منذ 14 قرنا مثل الببغاوات دون اي اكتشاف او اختراع جديد وبالتالي لا يصح ولا يجوز تسميتهم بالعلماء. قد نسميهم فقهاء لكن لا ينبغي ابدا تسميتهم بالعلماء
الحمد لله أن هناك علماء حقيقيون في الذرة والتكنولوجيا والفضاء والطب في خدمة البشرية يعملون ليلا نهارا لايجاد حلول للازمات، اما "علمائنا" علماء علم الحيض والنفاس فلا يصلحون الا لنشر الجهل و الخرافات