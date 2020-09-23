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كُتّاب وآراء
كورونا" يغلق ثانوية الشاطئ بمدينة سيدي رحال"
أقدمت سلطات مدينة سيدي رحال الشاطئية، التابعة لإقليم برشيد والواقعة جنوب منطقة دار بوعزة، على إغلاق إعدادية الشاطئ بعد ظهور أول حالة إصابة بكورونا في أوساط أطر التعليم بالمنطقة، منذ بداية الجائحة.
وسارعت السلطات المحلية إلى إخلاء المدرسة مباشرة بعد ظهور نتيجة الكشف عن كورونا، الذي خضع له أستاذان يعملان بهذه المؤسسة التعليمية العمومية.
وقررت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين ببرشيد، التي تتبع لها هذه المؤسسة، اعتماد التعليم عن بعد لفائدة كل التلاميذ.
وطلبت إدارة ثانوية الشاطئ من التلاميذ عدم العودة إلى المؤسسة، مؤكدة لهم أن ستتواصل معهم ومع أولياء أمورهم من أجل إخبارهم بالكيفية التي سيتم بها الشروع في عملية التعليم عن بعد.