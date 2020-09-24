تعميم نمط "التعليم بالتناوب" في قلعة السراغنة

إبراهيم مغراوي من مراكش

قررت المديرية الإقليمية بعمالة قلعة السراغنة تعميم نمط التعليم بالتناوب على مستوى النفوذ الترابي للجماعة الترابية الحضرية، التي كانت مؤسساتها التعليمية محرومة من التعليم الحضوري بسبب الحالة الوبائية، وذلك ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

ووفق بلاغ إخباري لهذه المديرية، توصلت به هسبريس، فإن هذا القرار جاء بناء على توجيهات لجنة اليقظة الإقليمية على مستوى عمالة إقليم قلعة السراغنة، مضيفا أنه تم التواصل مع جميع المؤسسات التعليمية، بغية إخبار الأسر وتيسير العمليات الإدارية والتربوية لنمط التعليم بالتناوب.

وواصلت الوثيقة ذاتها بأن المديرية الإقليمية تسهر، بتنسيق مع السلطة المحلية والصحية، على تتبع الوضع بكل مؤسسة تعليمية على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب كل حالة، وفق مقتضيات المذكرة الوزارية المنظمة للدخول المدرسي 2020-2021.