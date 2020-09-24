24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:25
|16:46
|19:26
|20:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أقراص "فيتا سي" تختفي من صيدليات بالمغرب
- جورجيا .. ولاية محافظة "تميل" إلى التصويت للديمقراطيين بأمريكا
- البناء العشوائي يورط "أعوان سلطة" بتسلطانت
- حالات كورونا تواصل التراجع بجهة فاس مكناس
- "شبكة" تلتمس إنقاذ السياحة بتافيلالت ومرزوكة
الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة (5.00)
مسارات حافلة تقود أسمهان الوافي إلى منصب كبيرة علماء "الفاو" (5.00)
المغرب يسجل 2397 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة (5.00)
هل يتجه نواب "البيجيدي" إلى رفض الترشح لولاية برلمانية رابعة؟ (5.00)
- البوليساريو تخطط لتكرار سيناريو "إكديم إيزيك" في معبر "الكركرات" - (131)
- سابقة في المملكة .. محكمة تقضي بصرف شيك محرر بـ"تيفيناغ" - (115)
- اغتصابٌ وتهديدات .. القصّة الكاملة لاعتداء "فقيه" على قاصرات - (101)
- الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة - (78)
- المغرب يتوقع صمود تحويلات الجاليات وتدفق الملايير من الهبات - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تعميم نمط "التعليم بالتناوب" في قلعة السراغنة
قررت المديرية الإقليمية بعمالة قلعة السراغنة تعميم نمط التعليم بالتناوب على مستوى النفوذ الترابي للجماعة الترابية الحضرية، التي كانت مؤسساتها التعليمية محرومة من التعليم الحضوري بسبب الحالة الوبائية، وذلك ابتداء من يوم الجمعة المقبل.
ووفق بلاغ إخباري لهذه المديرية، توصلت به هسبريس، فإن هذا القرار جاء بناء على توجيهات لجنة اليقظة الإقليمية على مستوى عمالة إقليم قلعة السراغنة، مضيفا أنه تم التواصل مع جميع المؤسسات التعليمية، بغية إخبار الأسر وتيسير العمليات الإدارية والتربوية لنمط التعليم بالتناوب.
وواصلت الوثيقة ذاتها بأن المديرية الإقليمية تسهر، بتنسيق مع السلطة المحلية والصحية، على تتبع الوضع بكل مؤسسة تعليمية على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب كل حالة، وفق مقتضيات المذكرة الوزارية المنظمة للدخول المدرسي 2020-2021.