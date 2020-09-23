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الرئيسية | جهات | جهة بني ملال تحصي 142 حالة جديدة بكورونا

جهة بني ملال تحصي 142 حالة جديدة بكورونا

جهة بني ملال تحصي 142 حالة جديدة بكورونا
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 21:10

سجلت السلطات الصحية بجهة بني ملال خنيفرة، الأربعاء، ارتفاعا في عدد المصابين بوباء كورونا كوفيد 19 بعد تسجيل 142 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 5241 حالة.

وأوضحت المديرية الجهوية للصحة أن إقليم بني ملال عرف تسجيل 39 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من بين الـ142 حالة التي تم تسجيلها بالجهة؛ فيما تم تسجيل 36 إصابة جديدة بإقليم خنيفرة و28 حالة بإقليم خريبكة، و27 حالة بإقليم الفقيه بن صالح و12 حالة بإقليم أزيلال.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة، حسب المعطيات التي توفرها المديرية الجهوية للصحة ببني ملال، 4235 حالة، بعد تسجيل 59 حالة شفاء جديدة، 16 منها بإقليم الفقيه بن صالح، و24 حالة بإقليم بني ملال، و12 حالة بإقليم خنيفرة، و6 حالات بإقليم أزيلال وحالة واحدة بإقليم خريبكة.

واستنادا إلى المصدر ذاته، أحصت الجهة خمس حالات وفاة جديدة، منها حالتا وفاة بكل من إقليم خريبكة وإقليم الفقيه بن صالح، وحالة واحدة بإقليم أزيلال، ليصل بذلك إجمالي الوفيات بالجهة إلى 83 حالة.

وأضافت المديرية ذاتها أن عدد الحالات النشطة بجهة بني ملال خنيفرة بلغ إلى حدود الساعة السادسة من مساء الأربعاء ما مجموعه 921 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 99106 حالات.

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