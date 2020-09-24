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72 إصابة بكورونا و41 حالة شفاء في الشرق

72 إصابة بكورونا و41 حالة شفاء في الشرق
عبد الكريم هرواش من الناظور
الخميس 24 شتنبر 2020 - 01:15

أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بجهة الشرق عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 2551 حالة.

وسجلت عمالة وجدة- أنجاد وحدها 62 حالة، وإقليم جرادة 4 حالات، وإقليم الناظور 3 حالات، إقليم بركان حالتين، وإقليم الدريوش حالة واحدة.

وفي السّياق ذاته، تم التأكد من شفاء 41 مريضا من فيروس "كوفيد-19" في كل من وجدة والناظور والدريوش وبركان، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 1588 حالة.

وجدير بالذّكر أن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس التاجي بلغت 50 حالة وفاة مسجلة في وجدة وبركان والناظور والدريوش وجرسيف وتاوريرت.

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