72 إصابة بكورونا و41 حالة شفاء في الشرق

عبد الكريم هرواش من الناظور

أعلنت المديرية الجهوية لوزارة الصحّة بجهة الشرق عن تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 2551 حالة.

وسجلت عمالة وجدة- أنجاد وحدها 62 حالة، وإقليم جرادة 4 حالات، وإقليم الناظور 3 حالات، إقليم بركان حالتين، وإقليم الدريوش حالة واحدة.

وفي السّياق ذاته، تم التأكد من شفاء 41 مريضا من فيروس "كوفيد-19" في كل من وجدة والناظور والدريوش وبركان، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 1588 حالة.

وجدير بالذّكر أن حصيلة الوفيات بسبب الفيروس التاجي بلغت 50 حالة وفاة مسجلة في وجدة وبركان والناظور والدريوش وجرسيف وتاوريرت.