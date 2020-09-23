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الرئيسية | جهات | تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة تافيلالت
محمد ايت حساين من تنغير
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 23:22

سجلت جهة درعة تافيلالت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في الجهة إلى 6332 حالة، منذ بداية تفشي الوباء، وفق المعطيات التي وفرتها المديرية الجهوية لوزارة الصحة.

وتوزعت الحالات المؤكدة الجديدة، حسب الحصيلة اليومية للمديرية ذاتها، على إقليم الرشيدية بـ77 حالة، وإقليم ميدلت بـ40 حالة، وإقليم تنغير بـ33 حالة، وإقليم ورزازات بـ5 حالات؛ فيما لم تسجل أي حالة جديدة في إقليم زاكورة، في اليومين الأخيرين.

كما أحصت الجهة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 166 حالة شفاء جديدة؛ منها 112 حالات بإقليم الرشيدية، و27 حالة بإقليم ميدلت، و22 حالة بإقليم زاكورة، و3 حالات بإقليم ورزازات، وحالتان بإقليم تنغير، ليصل بذلك مجموع حالات الشفاء بعموم الجهة منذ بداية انتشار الفيروس إلى 4869 حالة.

وفيما يتعلق بالوفيات، فقد سجلت الجهة حالتي وفاة جديدتين، بكل من إقليم الرشيدية وإقليم ميدلت، ليصل الإجمالي إلى 142 وفاة؛ فيما بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بالجهة 1321 حالة. كما وصل إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، إلى 75971 حالة.

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