إصابات بـ"كورونا" في مدارس الصخيرات تمارة

هسبريس - أمال كنين

قال إبراهيم بنشرقي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالصخيرات تمارة، إنه منذ انطلاقة الموسم الدراسي الحالي، تم تسجيل 13 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" في صفوف التلاميذ وأربع إصابات في صفوف الأساتذة.

وكشف المتحدث أن آخر الإصابات التي تم تسجيلها تهم شقيقين، أخ وأخت، مخالطين لأبويهما المصابين، موردا أن الفحوصات تجرى في الوقت الحالي للتلاميذ والأساتذة في المؤسستين التعليميتين اللتين يتابعان دراستهما فيها.

وأضاف بنشرقي قائلا: "توصلنا بالخبر، وقمنا باللازم بالتنسيق مع السلطات الصحية، ونعمل على تنزيل البروتوكول المعتمد؛ إذ تم تحويل القسمين اللذين يتابع فيهما التلميذان المصابان دراستها إلى التعليم عن بعد، ويتم إجراء التحاليل للتلاميذ والأساتذة بهذين القسمين".

وأوضح بنشرقي أن نتائج التحاليل سلبية إلى حد الساعة ولم يتم تسجيل أي حالة للإصابة بالمؤسستين اللتين يتابع فيهما الشقيقان دراستهما، مفيدا بأنه "في حالة تسجيل حالة ثانية بنفس المؤسسة، يتم إغلاقها وتحويلها بالكامل لنمط التعليم عن بعد كما ينص على ذلك البروتوكول المتبع".

وأبرز المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالصخيرات تمارة أنه على مستوى الصخيرات تمارة ككل ومنذ انطلاق الدراسة، تم تسجيل 13 إصابة في صفوف التلاميذ، كلها لمخالطين للأسر، وأربع حالات في صفوف الأساتذة، موردا أنه "في حالة تسجيل أية إصابة، يتم إجراء التعقيم الشامل للقسم والتحول لنمط التعليم عن بعد، ولا تتم العودة إلا حين يتم التأكد من الشفاء التام للجميع".

وأضاف قائلا: "إلى حد الساعة، تم إغلاق مؤسسة واحدة والتحول لنمط التعليم عن بعد، ويهم الأمر الثانوية التأهيلية محمد عابد الجابري بالصخيرات، نظرا لتسجيل أكثر من حالة واحدة بها".