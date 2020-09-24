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كُتّاب وآراء
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الورّاق يحل بالجدار الأمني في المنطقة الجنوبية
الخميس 24 شتنبر 2020 - 12:41
علم من مصادر موثوقة أن الجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، يتواجد بالمنطقة الجنوبية، وبالضبط بالجدار الأمني.
وقد حل المسؤول العسكري بالجدار الأمني، مرفوقا بعدد من المسؤولين العسكريين بالمنطقة وآخرين تابعين للقيادة العليا، للاطلاع عن كثب على الوضع هناك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - علي الخميس 24 شتنبر 2020 - 12:56
يجب على المغرب عدم التنازل عن الصحراء ابدا...فلا يمكن للشعب تقبل انشاء دولة جديدة بالجنوب..بالتوفيق لكم
2 - مناني الخميس 24 شتنبر 2020 - 12:58
تحية إجلال و تقدير للقوات المسلحة الملكية. كنت أتمنى أن أخدمها لكن شاءت الظروف أن أنتسب إلى قطاع آخر.
3 - عبدالله الخميس 24 شتنبر 2020 - 13:00
النصر و العزة لقواتنا المسلحة الملكية . تحية اجلال لجنودنا الابرار على الحدود ، عاش المغرب حرا ابيا عصيا على كل طامع وحقود .شكرا هسبريس
5 - رضوام الخميس 24 شتنبر 2020 - 13:03
هاده هي الفرصة لإنهاء هدا الصراع ولو استدعا دلك التدخل العسكري.
نحن غالبية الشباب المغىبي مستعدون للحرب للدفاع عن الصحراء ودحر جنرالات الجزائر ومرتزقتهم البوليزاريو.
مجرد إشارة من ملك البلاد وسوف ندخل التاريخ كما فعل آباأنا وأجدادنا في المسيرة الخضراء وكدا حرب الرمال.
الراجل هو لي مستعد إموت على بالادو. والبادئ أضلم
نحن غالبية الشباب المغىبي مستعدون للحرب للدفاع عن الصحراء ودحر جنرالات الجزائر ومرتزقتهم البوليزاريو.
مجرد إشارة من ملك البلاد وسوف ندخل التاريخ كما فعل آباأنا وأجدادنا في المسيرة الخضراء وكدا حرب الرمال.
الراجل هو لي مستعد إموت على بالادو. والبادئ أضلم
6 - سلام الخميس 24 شتنبر 2020 - 13:05
مزيان الواحد يكون اكتيف يتحرك ويصاوب ويسول ويوقف على الحاجة ماشي يحكم من بعد التصاور والسمع مكافيينش يضور المسؤول ويشوف الناس كفاش العيش اليومي ديالهمم واشنو خاصهوم ويتصنت ليهم
7 - عبدالواجد الخميس 24 شتنبر 2020 - 13:06
تحية حارة الى القوات المسلحة الملكية المغربية و بالتوفيق ان شاء.
8 - الصحراوي الخميس 24 شتنبر 2020 - 13:06
بالتوفيق للقوات المسلحة الملكية. الشعب المغربي كله وراءها. الله الوطن الملك
9 - المغربي الخميس 24 شتنبر 2020 - 13:07
زيارة مهمة ولها اهداف معينة ...ملف الكركرات عاد من جديد ويجب الحسم فيه.
الله الوطن الملك
الله الوطن الملك
10 - بكلي الخميس 24 شتنبر 2020 - 13:12
لعل الاحدات الاخيرة تتطلب تغيير طريقة التعامل مع المرتزقة وخصوصا ما يقع في معبر الگرگرات ويجب التعامل معه بجدية لان التسامح والتعامل الحالي لم يعد ينفع مع مايخطط له من طرف اعداء الوطن وخصوصا ماتقوم به دولة الجزائر الاعب الاكبر في مايقع حشدو في معبر الگركرات انفصاليين والان يدعون انها منطقة محررة لدالك اتذكر ماقاله الحسن الثاني كبرها تصغار
11 - بسام الخميس 24 شتنبر 2020 - 13:14
اذا فإنها الحرب !!!! نحن وراء الجيش الملكي المغربي اذا فرضت علينا ااحرب فنحن لها !!!! اما اذا جنحو للسلم و السلام فيدنا ممدودة
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