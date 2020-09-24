الورّاق يحل بالجدار الأمني في المنطقة الجنوبية

هسبريس من الرباط

علم من مصادر موثوقة أن الجنرال دوكوردارمي عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، يتواجد بالمنطقة الجنوبية، وبالضبط بالجدار الأمني.

وقد حل المسؤول العسكري بالجدار الأمني، مرفوقا بعدد من المسؤولين العسكريين بالمنطقة وآخرين تابعين للقيادة العليا، للاطلاع عن كثب على الوضع هناك.