إغلاق مقاهٍ قبيل "الديربي" يثير استياء مهنيين

هسبريس - عبد الإله شبل

وجهت السلطات المحلية بعدد من مناطق الدار البيضاء تعليمات إلى أرباب المقاهي بالإغلاق عند الساعة السادسة مساء، وذلك قبيل انطلاق مباراة "الديربي" البيضاوي التي تجمع الرجاء بالوداد مساء الخميس بالمركب الرياضي محمد الخامس.

وتلقى أرباب عدد من المقاهي بالدار البيضاء تعليمات من طرف السلطات المحلية بالإغلاق عند الساعة السادسة مساء، عوض التوقيت المحدد من طرف السلطات الحكومية في الثامنة مساء، وذلك لمنع تجمع الجماهير بهذه المحلات وتفادي انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ونبهت السلطات المحلية أرباب المقاهي إلى عدم تشغيل التليفزيونات على القنوات الناقلة للمباراة أو استقبال عدد من الزبناء يفوق 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، مشددة على أن أي خرق لذلك سيعرض صاحبه لعقوبات وغرامات مالية.

وتتخوف السلطات المحلية في الدار البيضاء من أن تتحول المقاهي خلال مع مباراة "الديربي" إلى فضاء يتوافد عليه البيضاويون لمتابعة اللقاء، بالنظر إلى إغلاق المركب الرياضي حيث تجرى المباراة، وبالتالي عدم السماح للجماهير بمتابعة اللقاء من المدرجات.

وقال أحمد بوفكران، المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "هذا القرار فيه نوع من الشطط في استعمال السلطة، على اعتبار أن السلطات العمومية سبق لها إصدار قرار بالإغلاق عند الثامنة مساء، والسلطة المحلية تطلب الإغلاق عند السادسة".

وأضاف أن "الإغلاق في هذا التوقيت فيه ضرر كبير ينضاف إلى الضرر الذي ترتب عن القرار المتخذ منذ أسابيع القاضي بالإغلاق عند الثامنة مساء".

وتابع المتحدث بأن "المباراة تنطلق في السابعة والربع مساء، بينما المقاهي تغلق في الثامنة وممنوع عليها إدراج المباريات منذ رفع الحجر الصحي. وبالتالي، فهذا القرار يضر بِنَا كمهنيين ويزيد من تعميق المعاناة".

ولفت المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى أن هذه القرارات التي تتخذها السلطات المحلية "فيها اعتداء على أرزاق الناس، وتهدد السلم الاجتماعي بالبلاد"، موردا أن "المؤسسات العمومية تعرف اكتظاظا بالمواطنين، واحتمال انتشار الفيروس بينهم أكثر منه في المقاهي التي لم تسجل أي إصابة على الصعيد الوطني منذ بداية الوباء".

يشار إلى أن مباراة "الديربي" بين الوداد وغريمه التقليدي الرجاء ستجرى اليوم الخميس، بداية من الساعة السابعة والربع مساء، على أرضية الملعب التابع للمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وستعرف غياب الجمهور عن المدرجات بسبب الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.