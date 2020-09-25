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كُتّاب وآراء
كورونا يمنع انطلاق العمل بمركز للمسنين بكلميم
أوصت لجنة مختلطة ترأستها السلطة المحلية بضرورة المنع الكلي لاستقبال المسنين بالمأوى المخصص لهذا الغرض بمدينة كلميم خلال الظرفية الراهنة، التي تعرف انتشارا وبائيا لفيروس كورونا المستجد، داعية إلى عدم تنظيم أي نشاط من شأنه خرق تدابير البرتوكول الصحي بالمؤسسة المذكورة.
وقال بلاغ صادر عن جمعية سيدي الغازي، بصفتها الهيئة المشرفة على المركز الاجتماعي المخصص لاستقبال المسنين بدون مأوى، إن هذا القرار يأتي بعد اتخاذها جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة لإعطاء الانطلاقة لبدء العمل بالمركز تزامنا مع اليوم العالمي لفئة المسنين في فاتح أكتوبر.
وذكرت الجمعية، في الوثيقة التي توصلت بها هسبريس، أنها تمكنت من الحصول على ترخيص وزارة الأسرة والتضامن وفق شروط ومعايير فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتعيين جميع الأطر الإدارية والمستخدمين المكلفين بالإشراف على المركز.
وأشارت الهيئة نفسها إلى أن اللجنة المختلطة وقفت خلال زيارتها إلى المقر على مطابقة المؤسسة لدفتر التحملات والقانون المنظم المعمول به لدى دور الرعاية الاجتماعية، وأمرت بعدم استئناف العمل إلى إشعار آخر درءا لانتشار عدوى كوفيد-19 بين قاطني ومسيري المركز على حد سواء.