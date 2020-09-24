مدير أكاديمية جهة كلميم يزور مؤسسات تعليمية

هسبريس من الرباط

زار مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم وادنون، يوم الخميس، عددا من المؤسسات التعليمية بمديرية طانطان قصد الاطلاع على حسن سير عملية التمدرس والوقوف على مدى احترامها التدابير الصحية المعمول بها.

وهمت هذه الزيارة التفقدية، التي تندرج في إطار عمليات المواكبة التي يقوم بها مدير الأكاديمية للمؤسسات التي تعتمد نمط التعليم الحضوري بالجهة، ثانويات محمد الخامس وابن بطوطة والقدس، وإعداديات المسيرة الخضراء وعلال بن عبد الله والمنصور الذهبي، إضافة إلى عدة مدارس ابتدائية من بينها مدارس أبو بكر الصديق وابن سينا والانبعاث.

ووقف المسؤول التربوي خلال زيارته هاته على التدابير الاحترازية التي نصحت الوزارة بتطبيقها، بتنسيق مع السلطات العمومية والصحية، تفاديا لتفشي العدوى في أوساط التلاميذ وكافة الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالقطاع.

تجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا المستجد كان وراء اعتماد عدة مؤسسات بجهة كلميم وادنون نظام التعليم عن بعد بشكل مؤقت، إثر ظهور عدة إصابات في صفوف أساتذة بمديريات تابعة لأقاليم كلميم وسيدي إفني وأسا الزاك.