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Covid Hespress
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‪تسجيل حصيلة ثقيلة من إصابات كورونا بسوس‬

‪تسجيل حصيلة ثقيلة من إصابات كورونا بسوس‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الخميس 24 شتنبر 2020 - 20:04

في حصيلة ثقيلة أخرى وغير مسبوقة، سجلت جهة سوس ماسة 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ العدد التراكمي الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ ظهور الوباء بالجهة 4857 حالة.

واستنادا إلى المعطيات المحينة الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بسوس ماسة فقد تصدرت عمالة إنزكان آيت ملول حصيلة الإصابات المؤكدة الجديدة بـ272 حالة، تلتها أكادير إداوتنان بـ121 حالة، ثم تارودانت بـ14 حالة، وطاطا بست حالات واشتوكة بثلاث حالات، وأخيرا إقليم تزنيت بحالتين.

وكشف المصدر ذاته أن عدد حالات الشفاء بلغت إلى حدود اليوم 2055 حالة؛ وذلك بعد تسجيل تعافي 187 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 100 منها في إنزكان آيت ملول، و48 بأكادير إداوتنان، ثم 37 باشتوكة آيت باها وحالتان بإقليم طاطا. أما عدد الوفيات فوصل إلى 52 حالة وفاة، بعد تسجيل هلاك 3 أشخاص بإنزكان خلال اليوم الأخير.

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