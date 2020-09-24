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كُتّاب وآراء
أربع وفيات و150 إصابة بكورونا بجهة بني ملال
أحصت السلطات الصحية بجهة بني ملال خنيفرة إلى حدود السادسة من مساء الخميس أربع حالات وفاة و150 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19.
وذكرت المديرية الجهوية لوزارة الصحة ببني ملال أن إقليم خريبكة احتل الصدارة في عدد المصابين بالوباء خلال الـ24 ساعة الأخيرة بـ65 إصابة جديدة، متبوعا بإقليم الفقيه بن صالح بـ34 حالة، وإقليم بني ملال بـ27 حالة، وإقليم خنيفرة بـ16 حالة، ثمّ أزيلال بـ8 حالات.
واستنادا إلى المعطيات التي وفرتها مديرية الصحة، سجلت الجهة 87 حالة شفاء، موزعة على إقليم الفقيه بن صالح بـ23 حالة شفاء، وإقليم بني ملال بـ14 حالة، وإقليم خريبكة بـ24، وإقليم خنيفرة بـ20؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء بالجهة إلى 4316 حالة.
وفق المعطيات ذاتها فقد ارتفعت حصيلة الوفيات بجهة بني ملال خنيفرة بسبب الفيروس التاجي إلى 87 حالة، بعد تسجيل أربع وفيات، حالتان منها بخريبكة وحالة واحدة بكل من بني ملال والفقيه بن صالح.
وبتسجيل هذه الحصيلة يكون إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة منذ بدء الوباء وصل إلى 5391 حالة؛ كما بلغت الحالات النشطة التي تتلقى العلاج ما مجموعه 986 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات المستبعدة 99684 حالة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
إليك آخر تحديث بتاريخ اليوم لإحصائيات الوفيات في دول العالم (معدل الإماتة) :
اليمن 28،88%
إيطاليا 11،76%
بلجيكا 9،32%
فرنسا 6،34%
كندا 6،21%
إيران 5،73%
مصر 6،69%
الصين 5،43%
إسبانيا 4،42%
ألمانيا 3،38%
الجزائر 3،37%
البرازيل 3،01%
الولايات المتحدة 2،89%
تركيا 2،51%
المغرب 1،81%
روسيا 1،77%
السعودية 1،39%
تونس 1،35%
عمان 0،92%
الكويت 0،58%
الإمارات 0،46%
البحرين 0،34%
قطر 0،17%
رغم التفاوت الكبير في التجهيزات الصحية فمن هي الدول في نظرك أخي سجلت أكبر عدد في الوفيات؟
نسأل الله الشفاء للجميع و أن يرفع عنا هذا الوباء.
في رأيي الشخصي المتواضع، أظن أن ارتفاع حالات الوفيات ناتج عن ارتفاع الحالات الحرجة و الخطيرة عند التكفل بها في المستشفيات بحيث أن بعض المصابين يتحاشون التصريح بإصابتهم مخافة من الظروف التي يسمعها من منابر التواصل الاجتماعي عن المتكفل بهم و الله أعلم بذلك.