عمالة اليوسفية تمدد أوقات إغلاق المحالّ التجارية

إبراهيم مغراوي

قررت عمالة إقليم اليوسفية بجهة مراكش أسفي تمديد العمل بمواقيت إغلاق المحالّ التجارية والحرفية والفضاءات العمومية، ابتداء من أمس الخميس، كإجراء لحفظ الصحة العامة والحد من انتشار وباء "كوفيد19" المستجد.

ويسري هذا القرار، الذي يحدد مواقيت مختلفة لإغلاق المقاهي والمطاعم والمحالّ الحرفية والتجارية وفضاءات تجارة القرب بإقليم اليوسفية، لمدة 10 أيام قابلة للتجديد.

ووفق القرار العاملي ففضاءات تجارة القرب ستغلق ابتداء من السادسة مساء؛ فيما حددت الثامنة مساء كتوقيت لإغلاق المحلات الحرفية، أما المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم فتوقيت إغلاقها هو العاشرة ليلا.

كما منع قرار عمالة إقليم اليوسفية عرض المباريات الرياضية على شاشة التلفاز بفضاءات المقاهي طلية اليوم وفترة حالة الطوارئ الصحية؛ مع منع التجمعات العمومية بما فيها تنظيم الحفلات.

وأوضحت عمالة اليوسفية أن عدم الامتثال لهذا القرار سيعرض صاحبه للمتابعة وفق المقتضيات المعمول بها في حالة الطوارئ.