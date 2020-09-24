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الرئيسية | جهات | وزارة التربية تنفي تأجيل "الجهوي" بجهة البيضاء‎

وزارة التربية تنفي تأجيل "الجهوي" بجهة البيضاء‎

وزارة التربية تنفي تأجيل "الجهوي" بجهة البيضاء‎
هسبريس من الرباط
الخميس 24 شتنبر 2020 - 22:30

فنّدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية ما جاء في بلاغ فبركه مجهولون يدعي تأجيل الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.

وأكدت الوزارة ذاتها، في بيان صحافي، أن هذا الامتحان "سينظم كما كان مقررا له، أيام 1 و2 و3 أكتوبر 2020، وذلك وفق البرمجة التي سبق للوزارة الاعلان عنها"، مجددة الدعوة إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار المتعلقة بالمنظومة التربوية من مصادرها الرسمية قبل تداولها.

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