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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تنفي تأجيل "الجهوي" بجهة البيضاء
فنّدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية ما جاء في بلاغ فبركه مجهولون يدعي تأجيل الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.
وأكدت الوزارة ذاتها، في بيان صحافي، أن هذا الامتحان "سينظم كما كان مقررا له، أيام 1 و2 و3 أكتوبر 2020، وذلك وفق البرمجة التي سبق للوزارة الاعلان عنها"، مجددة الدعوة إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار المتعلقة بالمنظومة التربوية من مصادرها الرسمية قبل تداولها.