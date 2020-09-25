24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ثغرات" تنقلُ مهاجرين سريّين من ليبيا والجزائر إلى سواحل أوروبا
- في الانتخابات الأمريكية .. قطار البيت الأبيض يمرّ من ولاية أوهايو
- حركة أميناتو حيدر .. "السياسي يبني القناطر حيث لا توجد أنهار"
- فيلق "عاش الموت" .. جنود من أصول مغربية يدافعون عن إسبانيا
- كتاب جماعي يبرز أهمية تضامن البلدان المغاربية
حركة أميناتو حيدر .. "السياسي يبني القناطر حيث لا توجد أنهار" (5.00)
"غوغل" يرصد تطورا إيجابيا في تنقل المغاربة إلى الأماكن العامة (5.00)
رحلة الشّفاء من "كورونا" تتحول إلى عذاب بمستشفى "باكستان" (5.00)
الليبيون يعودون إلى المغرب للاتفاق حول "المناصب السيادية" (5.00)
- رئيس الحكومة يعد المغاربة بالاستفادة من اللقاحات ضد "كورونا" - (94)
- حركة أميناتو حيدر .. "السياسي يبني القناطر حيث لا توجد أنهار" - (84)
- الجزائر وجنوب إفريقيا تتشبثان بدعم أطروحة البوليساريو الانفصالية - (68)
- المغرب يجني ثمار الدبلوماسية الملكية بحيازة مناصب دولية رفيعة - (61)
- هكذا تسخّر مخابراتُ الجزائر الإعلامَ الفرنسي للهجومِ على المغرب - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
18 مليون درهم تؤهل الصحة والتعليم في مراكش
صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش، الخميس، بالإجماع، على اتفاقية شراكة لتأهيل القطاع الصحي، لمواجهة جائحة "كوفيد 19" والتصدي للضغط الواقع على المنظومة الصحية وتقوية العرض الصحي.
والتزمت جماعة مراكش، خلال دورة استثنائية، بتوفير 12 مليون درهم لتنفيذ هذه الاتفاقية، الرامية إلى صيانة وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات والمختبرات العمومية الموجودة في دائرة نفوذها الترابي.
ومن أجل دعم التمدرس والمساهمة في تجويد الحياة المدرسية في تراب جماعة مراكش، صادقت أغلبية المجلس الجماعي على الالتزام بتوفير 6 ملايين درهم، لصيانة وتأهيل المؤسسات التعليمية العمومية ومحيطها الموجودة بالنفوذ الترابي لهذه الجماعة.