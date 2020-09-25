18 مليون درهم تؤهل الصحة والتعليم في مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

صادق المجلس الجماعي لمدينة مراكش، الخميس، بالإجماع، على اتفاقية شراكة لتأهيل القطاع الصحي، لمواجهة جائحة "كوفيد 19" والتصدي للضغط الواقع على المنظومة الصحية وتقوية العرض الصحي.

والتزمت جماعة مراكش، خلال دورة استثنائية، بتوفير 12 مليون درهم لتنفيذ هذه الاتفاقية، الرامية إلى صيانة وتأهيل المراكز الصحية والمستشفيات والمختبرات العمومية الموجودة في دائرة نفوذها الترابي.

ومن أجل دعم التمدرس والمساهمة في تجويد الحياة المدرسية في تراب جماعة مراكش، صادقت أغلبية المجلس الجماعي على الالتزام بتوفير 6 ملايين درهم، لصيانة وتأهيل المؤسسات التعليمية العمومية ومحيطها الموجودة بالنفوذ الترابي لهذه الجماعة.