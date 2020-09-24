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كُتّاب وآراء
"كورونا" يُغلق أبواب ثانوية إعدادية بمديرية الناظور
أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور عن إغلاق الثانوية الإعدادية المطار ابتداءً من يوم الجمعة، بعد تسجيل حالة إيجابية بفيروس "كورونا" المستجدّ لأستاذة بالمؤسسة التعليمية ذاتها.
ويأتي اتخاذ هذا القرار بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق وجمعية الآباء بالمؤسسة كتدبير احتياطي، إلى حين ظهور نتائج التحاليل المخبرية لمخالطي الأستاذة المصابة، على أن تستمر الدراسة بصيغة التعليم عن بُعد.
يُذكر أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور قررت، ابتداءً من يوم الخميس، العودة إلى التعليم الحضوري في الثانويتين الإعداديتين الزرقطوني وتاويمة اللتين أغلقتا في وقت سابق بعد تسجيل إصابات بفيروس "كوفيد-19" بها.