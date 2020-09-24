24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الفيروس" يُغلق 118 مدرسة ويصيب 413 تلميذا و807 أساتذة (5.00)

  2. تنقيل طبيب تخدير يشعل فتيل الغضب في وزان‬ (5.00)

  3. عمالة اليوسفية تمدد أوقات إغلاق المحالّ التجارية (5.00)

  4. ارتفاع الأسعار يؤزم وضعية معيشة الأسر الهشة (5.00)

  5. العلمي يُقدم تفاصيل مخطط الإنعاش الصناعي في أفق سنة 2023 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | المحكمة الإدارية تأمر مدير مدرسة بتسجيل تلميذ

المحكمة الإدارية تأمر مدير مدرسة بتسجيل تلميذ

المحكمة الإدارية تأمر مدير مدرسة بتسجيل تلميذ
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 24 شتنبر 2020 - 13:35

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، الخميس، أمرا استعجاليا يلزم مدير مدرسة ابتدائية عمومية بالمحاميد بمقاطعة المنارة بتسجيل تلميذ تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل.

وجاء في وثيقة هذا الحكم القضائي أن "والد "ج. خ" تقدم بطلب إلى مدير مدرسة المحاميد9 من أجل تسجيل ابنه بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي؛ غير أن رئيس المؤسسة رفض، ما شكل خرقا لمبدأ المساواة بين المواطنين، وبلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشأن انطلاق عملية التسجيل القبلي".

وبعد التأمل طبقا للقانون، قبلت المحكمة الدعوى من حيث الشكل، وفي الموضوع، أمر القاضي مدير مدرسة المحاميد9 ومن يقوم مقامه أو بإذنه بتسجيل ابن التلميذ "ج. خ" بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، برسم الموسم الدراسي 2020- 2012.

وأشار القضاء الجالس بالمحكمة الإدارية، الذي بتّ في هذا الملف الذي يحمل رقم 2020.710.281، إلى أن الطرف المطلوب في الإجراء أحجم عن الجواب رغم التوصل بمضمون الدعوى القضائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.