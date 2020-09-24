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أرباب سيارات الأجرة يحتجون في مدينة كلميم

أرباب سيارات الأجرة يحتجون في مدينة كلميم
مصطفى البكار
الخميس 24 شتنبر 2020 - 23:24

نظّم سائقو وأرباب سيارات الأجرة الصنف الأول، الخميس، وقفة احتجاجية بالمحطة الطرقية بمدينة كلميم، قصد "المطالبة بمجموعة من الحقوق التي من شأنها تجويد الخدمات المقدمة للمسافرين وضمان العمل في ظروف جيدة بالنسبة للمهنيين"، وفق ما جاء في كلمة تخللت الشكل النضالي.

وعلى رأس هذه المطالب، التي تم التطرق لها أثناء الاحتجاج المؤطر من هيئات نقابية عديدة، "وضع حد لاستمرار انتهاك المدار الحضري الداخلي للجماعات والمدن التابعة لإقليم كلميم المستغلة من طرف ممتهني النقل السري، إضافة إلى إحداث قرار عاملي من شأنه إنصاف مهنيي سيارات الأجرة ذات الانطلاقة من كلميم في اتجاه بقية الخطوط الأخرى".

والتمس المشاركون في الاحتجاج من المجلس الجماعي إعطاء عملية تجهيز محطة سيارات الأجرة وتعزيزها بما ينقصها من الحاجيات الضرورية، المتمثلة في المرافق الصحية والماء الشروب وترميم وقاء حراري ومطري ضمانا لتقديم خدمات في المستوى المطلوب لفائدة السائقين والمسافرين على حد سواء.

كما شدد المحتجون على ضرورة تدخل الجهات المعنية قصد مراقبة حافلات النقل العمومي بما يمليه دفتر التحملات في الجانب المتعلق بعدم تجاوز عدد الركاب المسموح به واحترام التوقيت وعدم نقل المواطنين من خارج المحطة مع تفعيل حملات تفتيشية للحد من هذه التصرفات غير القانونية التي تلحق ضررا ماديا كبيرا بسيارات الأجرة.

كما اتفق مهنيو سيارات الأجرة بكلميم على الخروج من دوامة التمثيلية الفردية والعمل على الترافع في سبيل تحسين مناخ القطاع عن طريق هيئات جمعوية إسوة ببقية شغيلة القطاع على الصعيد الوطني، ونبذ كافة الصراعات التي كانت سببا مباشرا في توقف مبادرات تنموية عديدة دون أن ترى طريقها إلى التنزيل على أرض الواقع.

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