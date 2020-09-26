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مشاريع بيئية تتوج مدارس ابتدائية في سيدي إفني‬

مشاريع بيئية تتوج مدارس ابتدائية في سيدي إفني‬
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 26 شتنبر 2020 - 03:30

نالت ثلاث مؤسسات تعليمية ابتدائية بمديرية سيدي إفني الشهادة البرونزية في إطار برنامج "المدارس الإيكولوجية" برسم الموسم الدراسي 2019-2020، إذ قدمت مشاريع بيئية تنسجم مع أهداف البرنامج، التي تتمثل في تكريس مبادئ التنمية المستدامة لترسيخ قيم العمل التشاركي لدى المتعلمين والمتعلمات، بغية اكتساب ممارسات جيدة في تدبير شؤون حياتهم المدرسية ومعالجة السلوكيات السلبية بمقاربة تربوية، ضمانا لإرساء مدرسة المواطنة؛ وذلك بالاشتغال على ثلاثة محاور أساسية، وهي التدبير الجيد النفايات وترشيد استهلاك الماء والطاقة.

ونظرا للظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد، شاركت المؤسسات في هذه المنافسات عن بعد. واشتغلت مجموعة مدارس ابن بسام وعمر بن الخطاب على محور النفايات، في حين اشتغلت مجموعة مدارس الأمل على محور الماء.

وفي مقابل ذلك شاركت الثانوية الإعدادية 30 يونيو في مسابقة "الصحافيون الشباب من أجل البيئة"، بريبورتاج مكتوب تحت عنوان "النفايات البلاستيكية مصادر لأعمال وتحف فنية تجعلها صديقة للبيئة"، فنالت جائزة المبادرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في إطار تفعيل برنامج العمل المشترك بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وهي مسابقة تأتي تماشيا مع المباراة على الصعيد الدولي، إذ نظمت ورشات تكوينية جهوية على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون، استفاد من خلالها عدد من الأساتذة والأستاذات وعدد من المتعلمات والمتعلمين من مضامين تهم هذا البرنامج.

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