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الرئيسية | جهات | "الحركة الصحية" تدفع أستاذات إلى الاعتصام بتزنيت

"الحركة الصحية" تدفع أستاذات إلى الاعتصام بتزنيت

"الحركة الصحية" تدفع أستاذات إلى الاعتصام بتزنيت
مصطفى البكار
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 17:03

تخوض أستاذات مستفيدات من الحركة الصحية بمديرية تزنيت، الجمعة، اعتصاما مفتوحا أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، تنديدا بما اعتبرنها "التعيينات التعسفية وغير القانونية للمديرية الإقليمية للتعليم بتزنيت".

وتأتي هذه الخطوة، وفق ماء جاء في كلمة تخللت الشكل الاحتجاجي، "بعد تعنت المدير الإقليمي للتعليم بتزنيت وإصراره على عدم تمكين المتضررات من حقهن في التعيين داخل نفوذ البلدية تطبيقا للقانون، أسوة بكل الأفواج السابقة، في وقت يواصل عملية إصدار تكليفات من المجال القروي نحو الحضري".

وعبرت المحتجات عن تحميلهن المسؤولية لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة والمدير الإقليمي بتزنيت جراء ما لحقهن من أضرار صحية ونفسية، إثر "مصادرة حقهن في التعيين قرب المركز الاستشفائي الإقليمي قصد الاستشفاء اعتبارا لملفاتهن الصحية التي تثبت الإصابة بأمراض مزمنة".

وأكدت المشاركات في الاحتجاج أن "اعتصام اليوم ليس سوى بداية لبرنامج نضالي غير مسبوق سيستمر إلى غاية تمكينهن من حقهن المسلوب في التعيين داخل المؤسسات التعليمية التابعة لبلدية تيزنيت".

من جانبه اعتبر الطيب البوزياني، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بتزنيت، بصفته الإطار النقابي المؤازر للأستاذات المعتصمات، أن "هذا الملف يعد مثالا واضحا للخروقات الفاضحة التي تبين بالملموس التلاعب بالنصوص والمذكرات القانونية المنظمة لتدبير الموارد البشرية".

"بالإضافة إلى كل الكوارث التي راكمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة ومديريتها بتزنيت على كل المستويات، من التخطيط إلى الصفقات والبنايات، وصل بهما الأمر اليوم إلى الانتقام من أستاذات مصابات بأمراض مزمنة أثبتتها لجان طبية إقليمية وجهوية ووطنية، وأوصت استنادا إلى ذلك بضرورة تعيينهن قرب المركز الاستشفائي الإقليمي قصد الاستشفاء، تطبيقا للمذكرة المنظمة للحركة الصحية، وأسوة بكل الأفواج السابقة التي كان تعيينها يتم تلقائيا داخل بلدية تيزنيت، بعيدا عن حسابات زبائن تكليفات الإدارة وبعض النقابات"، يورد الفاعل النقابي ذاته في تصريح لجريدة هسبريس.

وأكد البوزياني أن "المبرر الذي قدمه المدير الإقليمي للنقابات والأستاذات المعتصمات والسلطة المحلية، ومفاده عدم توفر مناصب شاغرة داخل البلدية، غير صحيح ويكذبه واقع الأمر بالمؤسسات التعليمية بجماعة تيزنيت، التي تعرف خصاصا في الموارد البشرية، ما دفع المديرية إلى الاستمرار في استصدار العشرات من التكليفات داخل بالمدينة، لتحرم بذلك الأستاذات من حقهن بشكل مهين ومتعنت ينم عن أسلوب انتقامي في التدبير لا يمت لشعارات الحكامة بصلة"، وفق تعبيره.

وقصد معرفة رأي الجهات المعنية بخصوص الموضوع، اتصلت هسبريس بإبراهيم إضرضار، المدير الإقليمي للتربية الوطنية بتزنيت، غير أنه أقفل خط الهاتف مرتين متتاليتين رغم التواصل معه عبر رسالة نصية، توضح له فحوى الاتصال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مولطن الجمعة 25 شتنبر 2020 - 17:33
تسيير الشأن التعليمي بتزنيت يندى له الجبين. تخبط ومشاكل يومية قصوحية الراس لمن وكل له تدبير ذلك بالاقليم.. مع ان المدير كيفما كان موقعه دوره تدبير المشاكل وإيجاد حلول لها وليس التسبب فيها. ذلك هو المدير الحقيقي
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0
2 - كلمة حق الجمعة 25 شتنبر 2020 - 17:39
سبحان الله الكل يشتغل في المغرب بصمت الي الاساتدة والاطباء تجدهم اضراب احتجاج هناك خوف يعانون والغريب هم من لهم عطلة طويلة في سنة وأجر محترم
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3 - سعيد الجمعة 25 شتنبر 2020 - 17:43
نفس المشكل يعانيه الأساتذة مستفيدين من الحركة الصحية بمديرية تازة يجب على الوزارة الوصية ان تتدخل للحد من هذا الحيف ضد هذه الفئة
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