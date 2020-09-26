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كُتّاب وآراء
سلطات بني ملال تواصل محاربة البناء العشوائي
قامت السلطة المحلية ببني ملال، مدعومة بعناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة، الجمعة، بهدم سبع بنايات عشوائية بدوار كوكو بالمقاطعة الثالثة بالمدينة ذاتها.
واستنادا إلى مصادر هسبريس، فإن هذه البنايات، التي توجد في طور الإنجاز (ثلاث بنايات مكونة من سفلي، وأربع أخرى تم الانتهاء من إنجاز أُسُسها)، يشيّدها المجزئون السريون وسماسرة البناء العشوائي لإعادة الاتجار فيها وبيعها لمن يرغب في مثل النوع من العقار.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطة المحلية فتحت بحثا لجمع المعلومات المتعلقة بهؤلاء المجزئين السريين، من أجل إحالتها على مصالح النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
وتدخل هذه العملية، وفق المصادر ذاتها، في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات الإقليمية للحد من ظاهرة البناء العشوائي ولوقف النزيف العمراني الذي تعرفه المدن والمراكز بإقليم بني ملال.
وتشمل هذه الإجراءات تنفيذ مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة المخالفات في مجال التعمير ومقتضيات القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات في حق المخالفين في ميدان التعمير، كالتجزئ السري وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
ما هذا العبث ؟؟ ولماذ رموز الفساد السلطوي والسياسي يكرّسون ظروف السيبة في البلد بتواطء مع سلطة التحكم ؟؟
هل البلد يبقى مقيد بمحاربة مشاكل كان تجاوزها لن يتطلب شهور بعد "الاستقلال "
واش حنا معندنا ما يدار غير الجري راء صحاب الكراريس وهدم السكن العشواءي والحيلولة دون احتلال ونهب الملك العام والخاص للدولة ؟؟؟
انها الكارثة بكل المقاييس !!