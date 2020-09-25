24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زيارة الورّاق للجدار الأمني .. استقرار الصّحراء أولى أولويات المملكة (5.00)

  2. من أين لك هذا؟ (5.00)

  3. عمالة اليوسفية تمدد أوقات إغلاق المحالّ التجارية (5.00)

  4. العلمي يُقدم تفاصيل مخطط الإنعاش الصناعي في أفق سنة 2023 (5.00)

  5. اللقاح المضاد الـ11 لـ"كورونا" يدخل المرحلة النهائية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | جهة بني ملال تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا"

جهة بني ملال تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا"

جهة بني ملال تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا"
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 21:23

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، الجمعة، عن تسجيل 112 إصابة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية بالجهة، بعد إجراء عدد من التحاليل المخبرية.

وحسب المعطيات التي توفرها المديرية الجهوية للصحة، فقد تم تسجيل 24 حالة جديدة بإقليم بني ملال، و33 حالة بإقليم خريبكة، و12 حالة بإقليم خنيفرة، و21 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و22 حالة بإقليم أزيلال.

وفي حصيلة التتبع اليومي للوضع الوبائي بالجهة، ذكرت المديرية أن إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة بلغ 5503 حالات، منذ تسجيل أول حالة بالمغرب في 2 مارس الماضي؛ فيما بلغ عدد الحالات النشطة إلى حدود اليوم 904 حالات نشطة.

وأضافت أن إجمالي حالات الشفاء بالجهة بلغ 4507 حالات بعد شفاء 191 حالة جديدة؛ ضمنها 41 حالة ببني ملال، و60 حالة بإقليم الفقيه بن صالح، و34 حالة بإقليم خنيفرة، و56 حالة بإقليم خريبكة.

وفيما يخص عدد حالات الوفيات بالفيروس، فقد بلغ 90 حالة بالجهة، بعد تسجيل اليوم 3 حالات وفاة؛ حالة واحدة بخنيفرة، وحالتان بإقليم خريبكة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم استبعادها بعد تحليل مخبري سلبي 100058 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.