قرار يُخضع مشتغلي الحمامات لتحاليل ببني ملال

حميد رزقي من بني ملال

قررت سلطات بني ملال إخضاع المشتغلين بالحمامات لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس "كورونا"، في أفق إعادة فتح هذه الحمامات لاحقا، في إطار التخفيف التدريجي من الإجراءات الاحترازية التي سبق أن اتخذتها السلطات الولائية للحيلولة دون تفشي الجائحة.

كما تقرر تمديد أوقات إغلاق المقاهي ومحلات القرب التجارية والقاعات الرياضية إلى التاسعة مساء عوض الثامنة، وتمديد أوقات فتح سويقات القرب الى السادسة مساء، وإعادة فتح السوق النموذجي بقصبة تادلة مع تحديد أوقات إغلاق المحلات مع الثامنة مساء، وإعادة فتح سوق القصيبة من الثامنة صباحا إلى الثانية زوالا.

وأخذا بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية بإقليم بني ملال، تمّ الإبقاء على إغلاق قاعات الألعاب وملاعب القرب، وجرى تحديد أوقات إغلاق المنتزهات والفضاءات العمومية في السادسة مساء، وإغلاق المحلات التجارية الكبرى في التاسعة مساء.

وتدعو سلطات الولاية جميع المواطنات والمواطنين بجهة بني ملال خنيفرة إلى ضرورة الالتزام الفردي والجماعي بقواعد الوقاية، والمتمثلة خاصة في الحرص على النظافة وارتداء الكمامة بشكل صحيح ومستمر والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات، وتفادي الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.