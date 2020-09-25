تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

محمد ايت حساين من تنغير

سجلت السلطات الصحية بجهة درعة تافيلالت، الجمعة، ارتفاعا في عدد المصابين بوباء "كورونا" المستجد، بعد تسجيل 171 حالة إصابة جديدة، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالجهة إلى 6640 حالة.

وأوضحت المديرية الجهوية للصحة أن إقليم ميدلت عرف تسجيل 68 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" من بين الـ171 حالة المسجلة بالجهة؛ فيما تم تسجيل 46 إصابة جديدة بإقليم الرشيدية، و27 حالة بإقليم تنغير، و25 حالة بإقليم زاكورة، و5 حالات بإقليم ورزازات.

وبلغ إجمالي حالات الشفاء بالجهة، حسب المعطيات التي توفرها المديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت، 5196 حالة، بعد تسجيل 110 حالات شفاء جديدة؛ 68 منها بإقليم ميدلت، و18 حالة بإقليم الرشيدية، و14 حالة بإقليم ورزازات، و10 حالات بإقليم زاكورة، فيما لم تسجل أية حالة شفاء جديدة بإقليم تنغير.

واستنادا إلى المصدر ذاته، أحصت الجهة خمس حالات وفاة جديدة؛ منها 3 حالات بإقليم الرشيدية، وحالة وفاة واحدة بكل من إقليم ميدلت وإقليم زاكورة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات بالجهة إلى 147 حالة، منذ بداية انتشار الوباء.

وأضافت المديرية ذاتها أن عدد الحالات النشطة بجهة درعة تافيلالت بلغ، إلى حدود الساعة السادسة من مساء الجمعة، ما مجموعه 1297 حالة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات المستبعدة، بعد تحليل مخبري سلبي، 77277 حالة.