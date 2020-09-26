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Covid Hespress
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بولمان يتصدر إصابات كورونا الجديدة بجهة فاس

بولمان يتصدر إصابات كورونا الجديدة بجهة فاس
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 26 شتنبر 2020 - 01:51

تصدّر إقليم بولمان باقي أقاليم وعمالات جهة فاس مكناس من حيث عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب ما أعلنت عنه المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس عند الساعة السادسة من مساء الجمعة، فقد سجل إقليم بولمان 25 حالة مؤكدة مصابة بفيروس "كورونا"؛ منها 10 حالات بمركز ميسور، و3 حالات بوويزغت، و4 حالات ببسكورة، و3 حالات بكل من بولمان وأوطاط الحاج، وحالة واحدة بكل من كيكو والقصابي.

المعطيات الرسمية ذاتها أفادت بأن جهة فاس مكناس أحصت، خلال الفترة المذكورة، 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس بعموم الجهة إلى 11382 حالة.

وإذا كان إقليم تازة جاء في المرتبة الثانية في عدد الإصابات الجديدة بتسجيله لـ21 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فإن باقي الإصابات توزعت على فاس بـ17 إصابة، ومكناس بـ16 حالة، وصفرو وتاونات بـ5 إصابات بكل منهما، والحاجب بحالتي إصابة، ومولاي يعقوب وإفران بإصابة واحدة بكل منهما.

كما شهدت الفترة المذكورة 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بـ"كوفيد-19" على صعيد جهة فاس مكناس؛ وهو ما رفع مجموع الوفيات بها، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 290 وفاة، تعافت من المرض 107 حالات إضافية، ليرتفع معها إجمالي حالات الشفاء التام من الفيروس بعموم الجهة إلى 10485 حالة.

وتبعا للبيانات الرسمية الصادرة عن المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، يتابع العلاج من مرض "كوفيد-19" ما مجموعه 607 حالات إصابة بالجهة عموما.

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