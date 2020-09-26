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السلطات تشدد المراقبة بالنواصر لمواجهة "كورونا"

السلطات تشدد المراقبة بالنواصر لمواجهة "كورونا"
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 26 شتنبر 2020 - 09:20

اتخذت السلطات العاملية بإقليم النواصر إجراءات أكثر تشددا، على ضوء الارتفاع الملحوظ في عدد الحالات الإيجابية المؤكدة، التي تم تسجيلها بمختلف الجماعات التابعة للإقليم.

وقررت السلطات اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للتحكم في الوضعية الوبائية، والعمل على تطويق رقعة انتشار فيروس "كورونا"، عبر إغلاق الملاعب الرياضية وملاعب القرب وقاعات الألعاب والحدائق والفضاءات العمومية بشكل كلي بدل إغلاقها في الساعة السادسة مساء، التوقيت المعتمد حاليا، والاستمرار في إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية، وفرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى إقليم النواصر تسلم من قبل السلطات المحلية المختصة.

كما قررت منع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات، و"الاستمرار في إغلاق المقاهي على الساعة التاسعة ليلا، والمطاعم على الساعة الحادية عشرة ليلا، مع احترام الطاقة الاستيعابية المحددة في 50 بالمائة".

وأكدت السلطات، في بلاغ لها، أنها قررت أيضا الاستمرار في إغلاق أسواق القرب على الساعة السادسة مساء، وتقليص الطاقــة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي إلى حدود 50 بالمائة، وكذا الاستمرار في اعتماد مختلف القيود الأخرى، التي تم إقرارها خلال حالة الطوارئ الصحية، خاصة ما يتعلق بمنع حفلات الزواج والجنائز.

ودعت السلطات المحلية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، والعمل على احترام التدابير الاحترازية، مؤكدة أنه "سيتم تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة في حق أي شخص ثبت إخلاله بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات العمومية المعمول بها، لا سيما إجبارية وضع الكمامات واحترام التباعد الجسدي، وزجر كل المخالفين لهذه التدابير حسب العقوبات المنصوص عليها بمقتضى القانون".

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