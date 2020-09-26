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كُتّاب وآراء
السلطة تراقب "تدابير كورونا" بضيعات تارودانت
في إطار العمليات الهادفة إلى إذكاء روح التعاون والتضامن والتآزر لمواجهة فيروس "كورونا"، وبتعليمات من الحسين أمزال، عامل إقليم تارودانت، نظمت السلطة المحلية بقيادة أحمر لكلالشة زيارات ميدانية لعدد من الضيعات الفلاحية التي تستقطب أكبر عدد من العمال.
الزيارات التي حضرها رئيس دائرة سيدي موسى الحمري، تندرج ضمن عمل لجنة اليقظة المحلية، التي وقفت على مدى احترام أرباب الضيعات الفلاحية للشروط الوقائية والتدابير الاحترازية المعمول بها لمواجهة فيروس "كوفيد-19"، والمتمثلة أساسا في توفير وسائل النظافة والتعقيم، واحترام التباعد الجسدي، وإلزامية وضع الكمامة، وقياس الحرارة، والاعتماد على العمال المحليين للحيلولة دون تفشي الوباء في تلك الضيعات.
وفي سياق ذي صلة، قامت اللجنة المحلية لليقظة بقيادة أحمر لكلالشة بزيارة عدد من وحدات التعليم الأولي بجماعة إداومومن، ودعت المربيات والجمعيات المشرفة على هذه الوحدات إلى التقيد بالبروتوكول الصحي الموصى به من طرف السلطات العمومية، حفاظا على صحة وسلامة الأطفال والمربيات أنفسهن.
وفي السياق نفسه، تتابع لجنة اليقظة المحلية عمل اللجان المحلية على مستوى الدواوير، حيث وقفت ميدانيا على عملية توزيع المحافظ والكتب المدرسية على أولياء التلاميذ بمقرات منازلهم، في إطار الشروط الوقائية والاحترازية. كما تتواصل عملية تزويد سكان لمنيزلة المركز والرحل المقيمين بغابة تمساط بجماعة زاوية سيدي الطاهر بالماء الصالح للشرب.