24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:49
|07:15
|13:24
|16:44
|19:23
|20:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صندوق أممي: توفّر موانع الحمل محدود بالمغرب
- رياح "كورونا" تهب على حزب "الشمعة" .. ومنيب تنفي طرد بلافريج
- إغلاق محلات بخنيفرة
- "تي في 5 موند" تُطلق "خدمة الفيديو" حسب الطلب
- زيارة الورّاق للجدار الأمني .. استقرار الصّحراء أولى أولويات المملكة
زيارة الورّاق للجدار الأمني .. استقرار الصّحراء أولى أولويات المملكة (5.00)
- نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب - (260)
- زيارة الورّاق للجدار الأمني .. استقرار الصّحراء أولى أولويات المملكة - (71)
- حركات تصحيحية تجتاح الأحزاب المغربية قبيل "انتخابات 2021" - (49)
- دراسة: نصف الشّباب المغاربة يعتبرون كورونا "سلاحاً بيولوجيا" - (47)
- المغرب يسجل 2423 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الكهرماء": الفواتير لا تصل 200 درهم بوادي زم
أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن 80 في المائة من فواتير استهلاك الماء والكهرباء بمدينة وادي زم لا تصل مبالغها إلى 200 درهم.
جاء ذلك في بيان توضيحي ردا على ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص تنظيم وقفة احتجاجية، السبت، من طرف بعض الجمعيات أمام وكالة الخدمات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء - بمدينة وادي زم احتجاجا على غلاء وارتفاع فواتير الماء والكهرباء.
وأضاف البيان أنه تتم قراءة عدادات الماء والكهرباء بصفة شهرية ومنتظمة على مستوى المدينة، "حيث تبيّن من خلال مراجعة فواتير استهلاك الماء والكهرباء أن 80 في المائة منها لا يصل مبلغ الاستهلاك فيها إلى 200 درهم"، مشيرا إلى أن المكتب "قام، منذ استئناف عملية قراءة العدادات بعد فترة الحجر الصحي، بالعديد من الإجراءات لمراجعة جميع الفواتير التي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية؛ وذلك لتجنب تسجيل أي تراكم للاستهلاك".
ودعا المكتب كل من احتاج إلى طلب معلومات أو اشتكى من احتساب الفاتورة "إلى الاتصال بمركز خدمة الزبناء أو اللجوء إلى فضاء الزبون عبر الموقع الإلكتروني للمكتب أو الاتصال مباشرة بالمركز، بحيث تم وضع رهن إشارة المشتركين في خدمتي الماء والكهرباء خلية استقبال تعمل على معالجة الشكايات".
وخلص البيان إلى أن مصالح المكتب ستقوم، بدون أي تأخير، بدراسة ومعالجة الشكايات الواردة عليها مع إمكانية منح تسهيلات على شكل تمديد آجال الأداء للزبناء الذين يرغبون في ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
انا اعتبر نفسي سرقوني بالعلالي.