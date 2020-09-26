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الرئيسية | جهات | "الكهرماء": الفواتير لا تصل 200 درهم بوادي زم

"الكهرماء": الفواتير لا تصل 200 درهم بوادي زم

"الكهرماء": الفواتير لا تصل 200 درهم بوادي زم
هسبريس من الرباط
السبت 26 شتنبر 2020 - 14:26

أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن 80 في المائة من فواتير استهلاك الماء والكهرباء بمدينة وادي زم لا تصل مبالغها إلى 200 درهم.

جاء ذلك في بيان توضيحي ردا على ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص تنظيم وقفة احتجاجية، السبت، من طرف بعض الجمعيات أمام وكالة الخدمات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء - بمدينة وادي زم احتجاجا على غلاء وارتفاع فواتير الماء والكهرباء.

وأضاف البيان أنه تتم قراءة عدادات الماء والكهرباء بصفة شهرية ومنتظمة على مستوى المدينة، "حيث تبيّن من خلال مراجعة فواتير استهلاك الماء والكهرباء أن 80 في المائة منها لا يصل مبلغ الاستهلاك فيها إلى 200 درهم"، مشيرا إلى أن المكتب "قام، منذ استئناف عملية قراءة العدادات بعد فترة الحجر الصحي، بالعديد من الإجراءات لمراجعة جميع الفواتير التي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية؛ وذلك لتجنب تسجيل أي تراكم للاستهلاك".

ودعا المكتب كل من احتاج إلى طلب معلومات أو اشتكى من احتساب الفاتورة "إلى الاتصال بمركز خدمة الزبناء أو اللجوء إلى فضاء الزبون عبر الموقع الإلكتروني للمكتب أو الاتصال مباشرة بالمركز، بحيث تم وضع رهن إشارة المشتركين في خدمتي الماء والكهرباء خلية استقبال تعمل على معالجة الشكايات".

وخلص البيان إلى أن مصالح المكتب ستقوم، بدون أي تأخير، بدراسة ومعالجة الشكايات الواردة عليها مع إمكانية منح تسهيلات على شكل تمديد آجال الأداء للزبناء الذين يرغبون في ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أمازيغي عبدالله السبت 26 شتنبر 2020 - 14:38
ففيما تحتاجو الفلوس عطيو للناس غير الراس أكبر مكتب شفار هو المكتب الوطني للماء والكهرباء زيادات مبالغ فيها وكل هذا مستغلين شهر تقديري باش تايلعبو فكميات الإستهلاك كيف ما بغاو .
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5
2 - طحنتو عباد الله السبت 26 شتنبر 2020 - 14:51
أجيو تشوفو آش دارو لينا فمدينة القنيطرة طحنونا. الفواتير ارتفعت منذ مارس إلى اليوم ب 100 في المائة. انا شخصيا ذبحوني٦.
انا اعتبر نفسي سرقوني بالعلالي.
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6
3 - MRE السبت 26 شتنبر 2020 - 15:03
الكهرماء الله يقوي خيرو جاتو 200 درهم قليلة في بلد لا يتعدى فيه الحد الأدنى للأجر 2000 درهم في أحسن الحالات.
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