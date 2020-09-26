"الكهرماء": الفواتير لا تصل 200 درهم بوادي زم

هسبريس من الرباط

أوضح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن 80 في المائة من فواتير استهلاك الماء والكهرباء بمدينة وادي زم لا تصل مبالغها إلى 200 درهم.

جاء ذلك في بيان توضيحي ردا على ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص تنظيم وقفة احتجاجية، السبت، من طرف بعض الجمعيات أمام وكالة الخدمات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء - بمدينة وادي زم احتجاجا على غلاء وارتفاع فواتير الماء والكهرباء.

وأضاف البيان أنه تتم قراءة عدادات الماء والكهرباء بصفة شهرية ومنتظمة على مستوى المدينة، "حيث تبيّن من خلال مراجعة فواتير استهلاك الماء والكهرباء أن 80 في المائة منها لا يصل مبلغ الاستهلاك فيها إلى 200 درهم"، مشيرا إلى أن المكتب "قام، منذ استئناف عملية قراءة العدادات بعد فترة الحجر الصحي، بالعديد من الإجراءات لمراجعة جميع الفواتير التي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية؛ وذلك لتجنب تسجيل أي تراكم للاستهلاك".

ودعا المكتب كل من احتاج إلى طلب معلومات أو اشتكى من احتساب الفاتورة "إلى الاتصال بمركز خدمة الزبناء أو اللجوء إلى فضاء الزبون عبر الموقع الإلكتروني للمكتب أو الاتصال مباشرة بالمركز، بحيث تم وضع رهن إشارة المشتركين في خدمتي الماء والكهرباء خلية استقبال تعمل على معالجة الشكايات".

وخلص البيان إلى أن مصالح المكتب ستقوم، بدون أي تأخير، بدراسة ومعالجة الشكايات الواردة عليها مع إمكانية منح تسهيلات على شكل تمديد آجال الأداء للزبناء الذين يرغبون في ذلك.