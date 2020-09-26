24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "عادل تيزنيت" يتحف المغاربة بالموسيقى الأمازيغية (5.00)

  2. زيارة الورّاق للجدار الأمني .. استقرار الصّحراء أولى أولويات المملكة (5.00)

  3. المربون أمام أندادهم الجدد (5.00)

  4. مصيدة وسائل التواصل الاجتماعي (5.00)

  5. ترسيم الحدود البحرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | تدابير جديدة بورزازت لمواجهة جائحة "كوفيد-19"

تدابير جديدة بورزازت لمواجهة جائحة "كوفيد-19"

تدابير جديدة بورزازت لمواجهة جائحة "كوفيد-19"
محمد ايت حساين
السبت 26 شتنبر 2020 - 16:17

بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى مدينة ورزازات، أقرت اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ورزازات مجموعة إجراءات جديدة في إطار التدابير الوقائية، وذلك من أجل تخفيف الإجراءات السابقة.

وقال بلاغ صادر عن اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ورزازات إنه "عملا بتوصيات اللجنة ذاتها المجتمعة بتاريخ 25 شتنبر 2020، وعلى ضوء تطور الوضعية الوبائية بالإقليم، أقر عامل إقليم ورزازات إجراءات جديدة في إطار التدابير الوقائية التي تم اعتمادها منذ 6 شتنبر 2020 للتصدي للموجة الثانية لتفشي الفيروس التي عرفها الإقليم بعد عيد الأضحى".

وأضاف البلاغ، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الأمر "يتعلق بإضافة ساعة إلى توقيت إغلاق المحلات التجارية والخدماتية والحرفية وإلى توقيت منع التنقلات في الشارع العام".

وأصبح توقيت إغلاق المحلات التجارية والخدماتية والحرفية بكل فئاتها، تبعا لذلك، على الساعة العاشرة ليلا، ومنع تنقلات الأشخاص في الشارع العام ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الخامسة صباحا، إلا للضرورة القصوى.

وأوضح بلاغ اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية أن هذه الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 27 شتنبر الجاري على الساعة الثامنة مساء، وتستمر وفق تطور الوضعية الوبائية بالإقليم، مضيفا أن باقي الإجراءات التي تم اعتمادها خلال اجتماعي اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ورزازات بتاريخ 3 و4 شتنبر 2020، المعمول بها منذ 6 شتنبر 2020، تبقى دون تغيير.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات لا تسري على التنقلات الخاصة بتموين الأسواق وتزويدها بمختلف مواد التجهيز والاستهلاك المختلفة في كل القطاعات، والمصحات والعيادات الطبية والصيدليات ومحلات بيع المواد شبه الطبية، ومصالح العمل والمداومة الخاصة باستمرار المرافق العمومية.

وأهابت اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ورزازات بالجميع التحلي بمزيد من الحيطة والحذر والتقيد الصارم بكل الإجراءات الوقائية الخاصة باستعمال الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار، وتفادي المناسبات واللقاءات العائلية وغيرها التي تكون سببا مباشرا في تفشي الفيروس وانتقاله بسرعة رهيبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.