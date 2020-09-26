تدابير جديدة بورزازت لمواجهة جائحة "كوفيد-19"

محمد ايت حساين

بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى مدينة ورزازات، أقرت اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ورزازات مجموعة إجراءات جديدة في إطار التدابير الوقائية، وذلك من أجل تخفيف الإجراءات السابقة.

وقال بلاغ صادر عن اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ورزازات إنه "عملا بتوصيات اللجنة ذاتها المجتمعة بتاريخ 25 شتنبر 2020، وعلى ضوء تطور الوضعية الوبائية بالإقليم، أقر عامل إقليم ورزازات إجراءات جديدة في إطار التدابير الوقائية التي تم اعتمادها منذ 6 شتنبر 2020 للتصدي للموجة الثانية لتفشي الفيروس التي عرفها الإقليم بعد عيد الأضحى".

وأضاف البلاغ، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الأمر "يتعلق بإضافة ساعة إلى توقيت إغلاق المحلات التجارية والخدماتية والحرفية وإلى توقيت منع التنقلات في الشارع العام".

وأصبح توقيت إغلاق المحلات التجارية والخدماتية والحرفية بكل فئاتها، تبعا لذلك، على الساعة العاشرة ليلا، ومنع تنقلات الأشخاص في الشارع العام ابتداء من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الخامسة صباحا، إلا للضرورة القصوى.

وأوضح بلاغ اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية أن هذه الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد 27 شتنبر الجاري على الساعة الثامنة مساء، وتستمر وفق تطور الوضعية الوبائية بالإقليم، مضيفا أن باقي الإجراءات التي تم اعتمادها خلال اجتماعي اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ورزازات بتاريخ 3 و4 شتنبر 2020، المعمول بها منذ 6 شتنبر 2020، تبقى دون تغيير.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الإجراءات لا تسري على التنقلات الخاصة بتموين الأسواق وتزويدها بمختلف مواد التجهيز والاستهلاك المختلفة في كل القطاعات، والمصحات والعيادات الطبية والصيدليات ومحلات بيع المواد شبه الطبية، ومصالح العمل والمداومة الخاصة باستمرار المرافق العمومية.

وأهابت اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ورزازات بالجميع التحلي بمزيد من الحيطة والحذر والتقيد الصارم بكل الإجراءات الوقائية الخاصة باستعمال الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين باستمرار، وتفادي المناسبات واللقاءات العائلية وغيرها التي تكون سببا مباشرا في تفشي الفيروس وانتقاله بسرعة رهيبة.